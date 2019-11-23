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Правила водіння під час ожеледиці: 6 порад водіям
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Зима вважається найскладнішим часом для водіння автомобіля. Готуємося до ожеледиці і вивчаємо правила безпечного водіння взимку.
Зима не приходить несподівано. Тому можна заздалегідь підготувати автомобіль до холодів. Перше, що треба зробити – поміняти літню гуму на зимову, перевірити загальний стан машини, фари, склоочисники.
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Поради водіям при водінні в ожеледицю
- Не виїжджайте в сніг або ожеледь, якщо ви не поміняли гуму
- Не забувайте, що швидкість – це головний ворог водія на льоду. Чим менше швидкість автомобіля, тим більше він буде вам підкорятися
- Дистанція! Відстань між двома автомобілями на дорозі слід вираховувати за такою формулою: швидкість машини множиться на два і виходить правильна дистанція в метрах, тобто для 100 км/год хороша дистанція це 200 метрів
- В ожеледь не робіть ніяких різких рухів педалями або кермом, швидких гальмувань і прискорень
- Якщо ви їздите на механіці, то гальмувати треба двигуном. Для чого тиск на педаль гальма знижуємо, але зчеплення при цьому не вимикається. Потім давимо на зчеплення, перемикаємося на знижену передачу і знову включаємо зчеплення
- Постійно стежте за ситуацією на дорозі. Не поспішайте, поступайтеся дорогою, будьте дуже обережні і уважні
Легкої і щасливої вам дороги!
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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