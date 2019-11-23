Правила водіння під час ожеледиці: 6 порад водіям

Як водити авто в ожеледицю / driving

Зима вважається найскладнішим часом для водіння автомобіля. Готуємося до ожеледиці і вивчаємо правила безпечного водіння взимку.

Зима не приходить несподівано. Тому можна заздалегідь підготувати автомобіль до холодів. Перше, що треба зробити – поміняти літню гуму на зимову, перевірити загальний стан машини, фари, склоочисники.

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Поради водіям при водінні в ожеледицю

Не виїжджайте в сніг або ожеледь, якщо ви не поміняли гуму Не забувайте, що швидкість – це головний ворог водія на льоду. Чим менше швидкість автомобіля, тим більше він буде вам підкорятися Дистанція! Відстань між двома автомобілями на дорозі слід вираховувати за такою формулою: швидкість машини множиться на два і виходить правильна дистанція в метрах, тобто для 100 км/год хороша дистанція це 200 метрів В ожеледь не робіть ніяких різких рухів педалями або кермом, швидких гальмувань і прискорень Якщо ви їздите на механіці, то гальмувати треба двигуном. Для чого тиск на педаль гальма знижуємо, але зчеплення при цьому не вимикається. Потім давимо на зчеплення, перемикаємося на знижену передачу і знову включаємо зчеплення Постійно стежте за ситуацією на дорозі. Не поспішайте, поступайтеся дорогою, будьте дуже обережні і уважні

Легкої і щасливої вам дороги!

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