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Що не можна їсти перед тренуванням: порада експерта

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Що їсти перед спортзалом - фото 1
Що їсти перед спортзалом

Фітнес-тренер пояснив, які продукти ідеально підходять для трапези перед тренуваннями, а від яких страв краще відмовитись, щоб не погіршити самопочуття. Чимало смаколиків для схуднення точно не принесуть користі!

Фітнес-тренер з Малайзії Реваті Муругаппан чимало років займається фізичною підготовкою людей, тому знайомий з ситуаціями, коли навіть найкраща програма тренувань може приносити зовсім не той результат. Річ у тому, що від харчування залежить великий відсоток успішності та ефективності занять у спортзалі.

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Чи можна займатись спортом на голодний шлунок?

За словами Реваті, у таких випадках організму бракує енергії, щоб максимально добре відпрацювати тренування, що навряд чи дозволить спалити більше калорій.

Чи можна займатись спортом на голодний шлунок - фото 322834
Чи можна займатись спортом на голодний шлунок

Коли їсти перед тренуваннями?

Експерт пояснює, що для більшості людей, які відвідують спортзал, найкращим часом для перекусу є за годину-дві до фізичної активності. Що ж до порції, то все залежить від метаболізму.

Що не можна їсти перед спортзалом?

Горіхи, бобові, слати, броколі, листова зелень та капуста дуже важко перетравлюється, тому може виникати розлад шлунку. Тому улюблені продукти популярних дієт краще їсти в інший час.

Що їсти перед тренуванням - фото 322835
Що їсти перед тренуванням

Що їсти перед тренуваннями:

  • Яйця
  • Йогурт
  • Солодка картопля
  • Сир
  • Тост з арахісовим маслом
  • Фрукти або фруктові смузі

До того ж, улюблений ранковий напій можна пити за 30 хвилин до занять, адже кава покращує продуктивність.

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Джерело: zdorovia
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