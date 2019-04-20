Ось чому не варто надто часто ходити у спортзал

Парадоксально, але факт: люди, які починають активно тренуватися та відвідувати спортзал, можуть помітити, що вони товстіють. Вчені підтверджують, що так дійсно може бути, але не варто панікувати.

У людей, які приступають до занять спортом і збільшують свою фізичну активність, у перший час вага може піти на спад.

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Однак через деякий час швидкість зниження маси тіла уповільнюється, а згодом ті, хто активно відвідує спортзал, можуть виявити, що почали набирати зайвого. Цю тенденцію описали фахівці з Університету Лафборо (Великобританія).

Чому ж так відбувається? Здійснені вченими спостереження говорять про те, що заняття спортом послаблюють контроль над кількістю споживаної їжі, а також її калорійністю.

Люди, котрі активно займаються, після відвідування спортзалу можуть почати їсти більше, ніж зазвичай, вважаючи, що вони заслужили це своєю старанністю на тренуваннях, – заявили дослідники.

Ті, хто активно займається спортом, часто зловживають їжею / Spoon University

Учені вели спостереження за групою з 40 осіб – чоловіків і жінок, які щонайменше тричі на тиждень відвідували спортзал. Коли фахівці вирішили з'ясувати, скільки калорій люди з'їдають, коли тренуються, вони виявили: в дні фізичних навантажень кількість калорій, що поглинаються зростала на 24% у порівнянні з раціоном у дні, вільні від спортзалу. Також у дні тренувань збільшувалася споживання шоколаду, особливо, у жінок.

Дослідники заявили: щоб тренування і відвідування спортзалу дійсно були ефективними у справі схуднення, необхідно строго контролювати харчування. В іншому випадку успіх навряд чи буде досягнутий.

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