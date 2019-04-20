Науковці розповіли, коли корисніше займатися спортом

Якщо ви хочете отримати максимум користі від занять спортом, то варто прислухатися до порад науковців. Дослідження показали, що вечірні навантаження зроблять вас здоровішими, і ось чому.

Якщо щодня ви віддаєте перевагу бігу, то буде краще перенести ці навантаження з ранку на вечір, як показало дослідження.

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Під час експериментів за участю лабораторних мишей вчені з'ясували, що у вечірні години фізичні навантаження на 50% ефективніші. Річ у тім, що ввечері при тренуваннях гризунам потрібно менше кисню, а в їх організмі відзначався підвищений рівень субстанції, яка збільшує метаболічну активність тканин.

Спортом краще займатися ввечері

Спільна команда дослідників зі США та Ізраїлю провела перші дослідження, які підтвердили теорію про вплив часу тренувань на їх продуктивність.

В цілому, фізичні навантаження впливають на добові ритми людини або її внутрішній годинник, які пов'язані з циклами сну та пробудження. Вони дозволяють нам готуватися регулярних зовнішніх впливів, від яких залежить прийом їжі та сну. Добові ритми містяться у нервовій системі і периферичних органах, вони відіграють важливу роль у відновленні ДНК, фертильності та навіть ефективності прийому ліків. Якщо наш організм не приймає подібні сигнали, то добові ритми можуть повністю розсинхронізуватися.

Дослідження показували, що люди з порушеннями добових ритмів мають меншу тривалість життя, вони частіше стикаються з пухлинами та різними розладами сну на кшталт безсоння.

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