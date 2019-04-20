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Науковці розповіли, коли корисніше займатися спортом

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Фізичними заняттями краще займатися ввечері - фото 1
Фізичними заняттями краще займатися ввечері

Якщо ви хочете отримати максимум користі від занять спортом, то варто прислухатися до порад науковців. Дослідження показали, що вечірні навантаження зроблять вас здоровішими, і ось чому.

Якщо щодня ви віддаєте перевагу бігу, то буде краще перенести ці навантаження з ранку на вечір, як показало дослідження.

І ще: Науковці назвали ще одну вагому причину займатися спортом

Під час експериментів за участю лабораторних мишей вчені з'ясували, що у вечірні години фізичні навантаження на 50% ефективніші. Річ у тім, що ввечері при тренуваннях гризунам потрібно менше кисню, а в їх організмі відзначався підвищений рівень субстанції, яка збільшує метаболічну активність тканин.

Спортом краще займатися ввечері - фото 322737
Спортом краще займатися ввечері

Спільна команда дослідників зі США та Ізраїлю провела перші дослідження, які підтвердили теорію про вплив часу тренувань на їх продуктивність.

В цілому, фізичні навантаження впливають на добові ритми людини або її внутрішній годинник, які пов'язані з циклами сну та пробудження. Вони дозволяють нам готуватися регулярних зовнішніх впливів, від яких залежить прийом їжі та сну. Добові ритми містяться у нервовій системі і периферичних органах, вони відіграють важливу роль у відновленні ДНК, фертильності та навіть ефективності прийому ліків. Якщо наш організм не приймає подібні сигнали, то добові ритми можуть повністю розсинхронізуватися.

Дослідження показували, що люди з порушеннями добових ритмів мають меншу тривалість життя, вони частіше стикаються з пухлинами та різними розладами сну на кшталт безсоння.

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Джерело: Medikforum
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