Що не можна їсти натщесерце

Сніданок вважається найважливішим прийомом їжі, однак для нього підходять далеко не всі продукти. Є смаколики, які краще не вживати натщесерце, тому вони не підходять для ранкової трапези. Це варто знати кожному.

Чимало людей, які все ж регулярно снідають, не завжди звертають увагу на те, що у них на столі. Однак дієтологи наголошують, що не все можна вживати вранці натщесерце, адже може виникнути погане самопочуття, алергія та проблеми зі шлунком.

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Апельсиновий сік. Цей напій багатий на кислоти, тому краще регулярно його не пити на сніданок, щоб не отримати гастрит та алергічну реакцію. До того ж, сам сік містить чимало цукру, викликаючи його різкі стрибки.

Кава. Тут важливо розуміти, що тільки кава на сніданок - це вже неправильно. Цей ароматний напій підійде для спокійного попивання вже після нормального сніданку. Так вона не лише принесе бадьорість, а й не заважатиме нормальній роботі шлунка та печінки.

Солодощі. Чимало дієт передбачають можливість з'їсти щось солоденьке саме на сніданок, однак нікому не потрібен збій кислотно-лужного балансу, повернення втоми, стрибки цукру в крові, а також бажання з'їсти ще щось через малий проміжок часу.

Банани. Найкращий час для цих фруктів саме обід, адже вони доволі довго перетравлюються, а також можуть викликати здуття та чимало неприємних відчуттів.

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