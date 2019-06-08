На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що не можна їсти натщесерце
-
- 15
Сніданок вважається найважливішим прийомом їжі, однак для нього підходять далеко не всі продукти. Є смаколики, які краще не вживати натщесерце, тому вони не підходять для ранкової трапези. Це варто знати кожному.
Чимало людей, які все ж регулярно снідають, не завжди звертають увагу на те, що у них на столі. Однак дієтологи наголошують, що не все можна вживати вранці натщесерце, адже може виникнути погане самопочуття, алергія та проблеми зі шлунком.
Це цікаво: Науковці зробили несподівану заяву, яка не потішить фанатів серіалів
Апельсиновий сік. Цей напій багатий на кислоти, тому краще регулярно його не пити на сніданок, щоб не отримати гастрит та алергічну реакцію. До того ж, сам сік містить чимало цукру, викликаючи його різкі стрибки.
Кава. Тут важливо розуміти, що тільки кава на сніданок - це вже неправильно. Цей ароматний напій підійде для спокійного попивання вже після нормального сніданку. Так вона не лише принесе бадьорість, а й не заважатиме нормальній роботі шлунка та печінки.
Солодощі. Чимало дієт передбачають можливість з'їсти щось солоденьке саме на сніданок, однак нікому не потрібен збій кислотно-лужного балансу, повернення втоми, стрибки цукру в крові, а також бажання з'їсти ще щось через малий проміжок часу.
Банани. Найкращий час для цих фруктів саме обід, адже вони доволі довго перетравлюються, а також можуть викликати здуття та чимало неприємних відчуттів.
Читайте також: Ось чому не варто зловживати м‘ясом
-
14:56Чому не варто зловживати горіхами: заява науковців
-
14:23Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
-
13:53У Tinder з'явилось корисне нововведення, яке суттєво полегшить пошуки
-
13:26Фітнес-блогерка показала апетитні форми в купальнику (18+)
-
13:00Притула – член партії Голос: біографія і факти про шоумена
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:49З’явилися перші скріншоти альтернативи Android для Huawei
-
12:27Що не можна їсти натщесерце
-
12:00Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів
-
11:53Названо найбагатшу спортсменку за версією Forbes
-
11:23Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото
-
11:10Сергій Притула офіційно йде в політику: ось у яку партію він вступив
-
10:55Більше, ніж у Tesla: Volkswagen накриє Європу мережею зарядних станцій
-
10:25Фанати розкритикували оголене фото Кім Кардашян
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:53Науковці зробили несподівану заяву, яка не потішить фанатів серіалів
-
09:27Прогноз погоди на 8-9 червня в Україні
-
08:59Двоногий робот Cassie навчився їздити на гіророликах: відео
-
08:53Назвали новий найпотужніший смартфон: Xiaomi Mi9 EE випав з топу
-
08:34Науковці вперше надрукували на 3D-принтері рогівку ока
-
08:14Mercedes показав потужну версію свого популярного універсала
- 07 червня
-
22:35УКРАЇНА – СЕРБІЯ: дивитись відео голів та огляд матчу 7 червня 2019
-
21:57ТОП-10 запальних пісень за останні 50 років: версія науковців
-
21:34Ось чому не варто зловживати м‘ясом
-
21:218 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:23Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
-
12:00Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів
-
11:10Сергій Притула офіційно йде в політику: ось у яку партію він вступив
-
09:27Прогноз погоди на 8-9 червня в Україні
- 07 червня
-
22:35УКРАЇНА – СЕРБІЯ: дивитись відео голів та огляд матчу 7 червня 2019
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)
-
16:05ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
15:05Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах
-
14:15Як правильно засмагати: прості правила і поради для безпечного відпочинку
-
12:41Время и Стекло – Vislovo: слухайте новий драйвовий хіт Додо і Позитива
-
11:11Ірина Шейк і Бредлі Купер офіційно розлучилися
-
07:16Яку погоду очікувати в Україні 7 червня
- 06 червня
-
22:22Секс у літаку: як зробити це так, щоб ніхто не побачив
-
18:30Музика нашої юності: улюблені хіти гурту Вхід у Змінному Взутті
-
16:3110 дурних запитань, які ти соромився поставити психологу
-
13:46Чорне дзеркало 5 сезон: дивитись онлайн всі серії, сюжет і спойлери
-
12:00Чорнобиль: фотопорівняння акторів серіалу з їхніми реальними прототипами
-
10:49Привітання з Днем ангела Оксани 2019: побажання і картинки на іменини
-
07:33Погода в Україні: прогноз на 6 червня по містах
- 05 червня
-
21:17Президентський плагіат: Зеленський поцупив виступ Порошенка (відео)
-
17:45Майстер паркування підкорив мережу: відео
-
15:55"Слава Богу, у мене інший лікар": Супрун відповіла на слова Зеленського
-
12:05ЗНО 2019 історія України: з'явилися правильні відповіді на тести
-
10:10Куди поїхати на море в Україні: бюджетні варіанти відпочинку
-
07:14Нестабільне літо: прогноз погоди на 5 червня в Україні