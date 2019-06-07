Ось чому не варто зловживати м‘ясом

Літо впевнено набирає обертів, а це означає, що разом із ним - сезон шашликів. Утім, науковці наголошують на тому, що м‘ясо - не найкращий продукт для регулярного вживання. Розповідаємо вам, чому ним не варто зловживати.

Науковці зі США дійшли до висновку, що м‘ясо птиці та худоби сприяє підвищенню рівня холестерину в організмі.

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У результаті вживання м‘ясних страв зростає чисельність ліпопротеїнів з низькою щільністю. Речовини - головний носій холестерину. Такий холестерин уважається поганим, адже підвищує ризик розвитку атеросклерозу.

У деяких країнах Європи люди скоротили кількість вживання м‘яса, адже вважають, що цей продукт пов‘язаний із захворюваннями серця та судин. Причому зазначимо, що рослинний білок ніяк не пов‘язаний із такими ризиками.

Зауважимо, що шкідливим є не настільки м‘ясо, а всілякі препарати та добавки, які воно містить.

Експерти рекомендують вживати м‘ясо свійської птиці замість магазинного червоного м‘яса. Це буде безпечніша для вашого організму альтернатива. Слід додати до раціону бобові продукти, оливкову олію, а також овочі. Перелічені продукти сприяють нормалізації холестерину в крові.

М‘ясо ж вважається корисним для здоров‘я продуктом, адже воно насичує тіло важливим для нього тваринним білком, який є конструктором клітин. Крім того, продукт надає енергію та силу. Однак, важливо вживати м‘ясо в міру (не більше двох разів на тиждень), віддаючи перевагу продуктам домашнього походження.

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