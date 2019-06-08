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Науковці зробили несподівану заяву, яка не потішить фанатів серіалів
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Якщо ви обожнюєте дивитися серіали і не можете зупинитися, переглядаючи серію за серією, – у нас для вас не вельми втішна новина. Лікарі назвали цілу низку порушень, пов‘язаних саме з цією звичкою!
Про те, чим може загрожувати здоров'ю звичка дивитися серіали залпом протягом тривалого періоду часу, лікарі розповіли в публікації видання The Washington Post.
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Медики висловили занепокоєну думку про те, зростання популярності стрімінгових сервісів посприяло тому, що величезна кількість людей стала «запійно» дивитися серіали – наприклад, проводячи таким чином свої вікенди.
Експерти вказують на те, що пристрасть до перегляду серіалів посилює схильність до малорухомості, що дуже шкідливо для здоров'я.
Захоплені сюжетом серіалів, люди по кілька годин поспіль можуть нерухомо сидіти на дивані. Між тим, довге сидіння підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, а також негативно впливає на зір і соціальну поведінку, – констатують фахівці.
Крім цього, медики відзначають, що перегляд серіалів для багатьох – улюблене проведення часу вечорами або перед сном. За їх словами, таке хобі «негативно впливає на вироблення мелатоніну – гормону сну і сприяє безсонні».
Говорячи про шкоду «запойного» тривалого перегляду серіалів, лікар медичного центру при Університеті штату Огайо Софія Толівер повідомила про те, що подібний перегляд часто виявляється пов'язаний з переїданням – дивлячись в екран, люди поглинають калорійні закуски та солодкі напої, не усвідомлюючи, скільки вони з‘їли. Чи варто дивуватися тому, що вони згодом набирають вагу?
Раджу при перегляді фільмів робити перерви кожні півгодини, щоб розминатися та перемикатися на інші заняття, або ж взагалі дивитися серіали стоячи. Любителям закусок слід віддати перевагу здоровим снекам – наприклад, овочам, – заявила фахівець.
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