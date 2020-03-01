Названі продукти, які повернуть тиск у норму

Люди-гіпертоніки часто розмірковують над питанням, що ж з'їсти, щоб артеріальний тиск прийшов у норму. Вчені назвали список продуктів, які допоможуть нормалізувати стан здоров'я.

Вживайте виноград, він знижує холестерин в крові і покращує її склад. Виноград також надає зміцнюючу дію на всю серцево-судинну систему.

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Йогурти та інші кисломолочні продукти містять багато кальцію і інших корисних речовин. Вони прекрасно позначаються не тільки на кров'яному тиску, а й на здоров'ї в цілому. Дивіться на склад, корисні тільки натуральні.

Часник обов'язковий в раціоні людей з проблемами серцево-судинної системи. Він знижує рівень холестерину в крові і в цілому поліпшує кровообіг. До речі, часник сприяє зниженню тиску.

До складу бананів входять калій і магній, які дозволяють насичувати клітини мозку киснем і нормалізують водно-сольовий баланс. Банани також призводять тиск в норму.

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