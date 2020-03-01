Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Названі продукти, які повернуть тиск у норму

  • 17
Їжа - фото 1
Їжа / vladtime

Люди-гіпертоніки часто розмірковують над питанням, що ж з'їсти, щоб артеріальний тиск прийшов у норму. Вчені назвали список продуктів, які допоможуть нормалізувати стан здоров'я.

Вживайте виноград, він знижує холестерин в крові і покращує її склад. Виноград також надає зміцнюючу дію на всю серцево-судинну систему.

І ще: У Швейцарії скасували Женевський автосалон через коронавірус

Йогурти та інші кисломолочні продукти містять багато кальцію і інших корисних речовин. Вони прекрасно позначаються не тільки на кров'яному тиску, а й на здоров'ї в цілому. Дивіться на склад, корисні тільки натуральні.

Часник обов'язковий в раціоні людей з проблемами серцево-судинної системи. Він знижує рівень холестерину в крові і в цілому поліпшує кровообіг. До речі, часник сприяє зниженню тиску.

До складу бананів входять калій і магній, які дозволяють насичувати клітини мозку киснем і нормалізують водно-сольовий баланс. Банани також призводять тиск в норму.

Названі продукти, які повернуть тиск у норму - фото 389402

Читайте також: П'ять ідеальних перекусів перед сном, які прискорять метаболізм

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
  • 26 лютого, 10:00
  • 1841
Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
  • 25 лютого, 18:22
  • 3368
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2134168
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа