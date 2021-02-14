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Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом
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Ми підготували для вас добірку фільмів для сексу. Збережіть цей список, щоб ввімкнути кінострічки однієї спекотної ночі.
Моя Пані
- Оригінальна назва: My Mistress
- Жанр: драма, мелодрама
- Рік: 2014
- Країна: Австралія
- Режисер: Стівен Ленс
- Тривалість: 100 хв
Сюжет. Шістнадцятирічний хлопчик знаходить свого батька, який скоїв самогубство. Розгублений, він йде шукати способи, щоб приглушити біль від втрати. Він знайомиться з загадковою жінкою, яка виявляється доміною і знаходить розраду в її обіймах.
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Гіркий місяць
- Оригінальна назва: Bitter Moon / Lunes de fiel
- Жанр: трилер, драма, мелодрама
- Рік: 1992
- Країна: Франція
- Режисер: Роман Полянський
- Тривалість: 139 хв
Сюжет. Подружжя Фіона та Найджел пливуть до Стамбула шляхом до Індії. Вони знайомляться з прекрасною француженкою. Згодом Найджел знайомиться з її скаліченим чоловіком американцем Оскаром. Він розповідає йому свою історію. Оскар виявляється поневоленим тілом і душею завдяки її любові та продовжує розповідати Найджелу подробиці цих стосунків на різних етапах.
Секс і Дзен
- Оригінальна назва: 3D Sex and Zen: Extreme Ecstasy
- Жанр: еротика
- Рік: 2011
- Країна: Гонконг
- Режисер: Крістофер Суен
- Тривалість: 99 хв
Сюжет. Пихатий учений династії Мін, Вейянгшенг, вважає, що, оскільки життя коротке, слід домагатися найвищого сексуального задоволення, якщо це дозволяє час. Випадково він зустрічає Юсян, дочку даоського священника Ті Фей, закохується в неї з першого погляду та одружується. Юсян, елегантна і ввічлива, але відсутність пристрасті не може повністю задовольнити сексуальні потреби Вейянгшенга. Його розчарування не менше, ніж його прихильність до неї. Він починає шукати шляхи для підвищення сексуального потягу та продуктивності в ліжку.
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Шоугьолз
- Оригінальна назва: Showgirls
- Жанр: драма
- Рік: 1995
- Країна: США, Франція
- Режисер: Пол Верговен
- Тривалість: 131 хв
Сюжет. Спокушання, пристрасть і боротьба за владу розгортаються в гламурному світі шоу-танців у Лас-Вегасі. Щоб вижити, сексуальна дівчина Номі танцює на колінах, в клубі. Королева шоу в Вегасі хоче все, що у неї є, включаючи свого хлопця! У місті гріхів починається епічна боротьба за славу та виживання.
9 пісень
- Оригінальна назва: 9 Songs
- Жанр: драма, мелодрама, еротика
- Рік: 2009
- Країна: Велика Британія
- Режисер: Майкл Вінтерботтом
- Тривалість: 69 хв
Сюжет. Це реальне життя у кіно. Розповідь про те, яке виглядає і відчуває справжня молода любов. Метт ширяє над величезними, мовчазними, заледенілими просторами Південного полюса, згадуючи про свої любовні стосунки з Лізою. Вони зустрічаються на рок-концерті у величезному музичному залі. Вони в ліжку вночі. Разом протягом декількох місяців вони переслідують взаємну сексуальну пристрасть, неминучі етапи якої розгортаються на контрасті з дев'ятьма піснями концерту.
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