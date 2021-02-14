Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Голос країни

Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом

  • 3
фільми для заняття коханням - фото 1
фільми для заняття коханням

Ми підготували для вас добірку фільмів для сексу. Збережіть цей список, щоб ввімкнути кінострічки однієї спекотної ночі.

Моя Пані

  • Оригінальна назва: My Mistress
  • Жанр: драма, мелодрама
  • Рік: 2014
  • Країна: Австралія
  • Режисер: Стівен Ленс
  • Тривалість: 100 хв

Сюжет. Шістнадцятирічний хлопчик знаходить свого батька, який скоїв самогубство. Розгублений, він йде шукати способи, щоб приглушити біль від втрати. Він знайомиться з загадковою жінкою, яка виявляється доміною і знаходить розраду в її обіймах.

Вмикайте: Плейлист для сексу: 50 найкращих пісень для гарячої ночі

Гіркий місяць

  • Оригінальна назва: Bitter Moon / Lunes de fiel
  • Жанр: трилер, драма, мелодрама
  • Рік: 1992
  • Країна: Франція
  • Режисер: Роман Полянський
  • Тривалість: 139 хв

Сюжет. Подружжя Фіона та Найджел пливуть до Стамбула шляхом до Індії. Вони знайомляться з прекрасною француженкою. Згодом Найджел знайомиться з її скаліченим чоловіком американцем Оскаром. Він розповідає йому свою історію. Оскар виявляється поневоленим тілом і душею завдяки її любові та продовжує розповідати Найджелу подробиці цих стосунків на різних етапах.

Секс і Дзен

  • Оригінальна назва: 3D Sex and Zen: Extreme Ecstasy
  • Жанр: еротика
  • Рік: 2011
  • Країна: Гонконг
  • Режисер: Крістофер Суен
  • Тривалість: 99 хв

Сюжет. Пихатий учений династії Мін, Вейянгшенг, вважає, що, оскільки життя коротке, слід домагатися найвищого сексуального задоволення, якщо це дозволяє час. Випадково він зустрічає Юсян, дочку даоського священника Ті Фей, закохується в неї з першого погляду та одружується. Юсян, елегантна і ввічлива, але відсутність пристрасті не може повністю задовольнити сексуальні потреби Вейянгшенга. Його розчарування не менше, ніж його прихильність до неї. Він починає шукати шляхи для підвищення сексуального потягу та продуктивності в ліжку.

І ще: День святого Валентина 18+: інтимні подарунки з секс-шопу для гарячої ночі

Шоугьолз

  • Оригінальна назва: Showgirls
  • Жанр: драма
  • Рік: 1995
  • Країна: США, Франція
  • Режисер: Пол Верговен
  • Тривалість: 131 хв

Сюжет. Спокушання, пристрасть і боротьба за владу розгортаються в гламурному світі шоу-танців у Лас-Вегасі. Щоб вижити, сексуальна дівчина Номі танцює на колінах, в клубі. Королева шоу в Вегасі хоче все, що у неї є, включаючи свого хлопця! У місті гріхів починається епічна боротьба за славу та виживання.

9 пісень

  • Оригінальна назва: 9 Songs
  • Жанр: драма, мелодрама, еротика
  • Рік: 2009
  • Країна: Велика Британія
  • Режисер: Майкл Вінтерботтом
  • Тривалість: 69 хв

Сюжет. Це реальне життя у кіно. Розповідь про те, яке виглядає і відчуває справжня молода любов. Метт ширяє над величезними, мовчазними, заледенілими просторами Південного полюса, згадуючи про свої любовні стосунки з Лізою. Вони зустрічаються на рок-концерті у величезному музичному залі. Вони в ліжку вночі. Разом протягом декількох місяців вони переслідують взаємну сексуальну пристрасть, неминучі етапи якої розгортаються на контрасті з дев'ятьма піснями концерту.

До теми: Як отримати насолоду в ліжку? ТОП 5 книг про секс та оргазм

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
  • 12 лютого, 19:25
  • 103
5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
  • 08 лютого, 11:55
  • 1437
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 559
Загрузка...
Новини