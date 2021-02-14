Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом

Ми підготували для вас добірку фільмів для сексу. Збережіть цей список, щоб ввімкнути кінострічки однієї спекотної ночі.

Моя Пані

Оригінальна назва: My Mistress

Жанр: драма, мелодрама

Рік: 2014

Країна: Австралія

Режисер: Стівен Ленс

Тривалість: 100 хв

Сюжет. Шістнадцятирічний хлопчик знаходить свого батька, який скоїв самогубство. Розгублений, він йде шукати способи, щоб приглушити біль від втрати. Він знайомиться з загадковою жінкою, яка виявляється доміною і знаходить розраду в її обіймах.

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Гіркий місяць

Оригінальна назва: Bitter Moon / Lunes de fiel

Жанр: трилер, драма, мелодрама

Рік: 1992

Країна: Франція

Режисер: Роман Полянський

Тривалість: 139 хв

Сюжет. Подружжя Фіона та Найджел пливуть до Стамбула шляхом до Індії. Вони знайомляться з прекрасною француженкою. Згодом Найджел знайомиться з її скаліченим чоловіком американцем Оскаром. Він розповідає йому свою історію. Оскар виявляється поневоленим тілом і душею завдяки її любові та продовжує розповідати Найджелу подробиці цих стосунків на різних етапах.

Секс і Дзен

Оригінальна назва: 3D Sex and Zen: Extreme Ecstasy

Жанр: еротика

Рік: 2011

Країна: Гонконг

Режисер: Крістофер Суен

Тривалість: 99 хв

Сюжет. Пихатий учений династії Мін, Вейянгшенг, вважає, що, оскільки життя коротке, слід домагатися найвищого сексуального задоволення, якщо це дозволяє час. Випадково він зустрічає Юсян, дочку даоського священника Ті Фей, закохується в неї з першого погляду та одружується. Юсян, елегантна і ввічлива, але відсутність пристрасті не може повністю задовольнити сексуальні потреби Вейянгшенга. Його розчарування не менше, ніж його прихильність до неї. Він починає шукати шляхи для підвищення сексуального потягу та продуктивності в ліжку.

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Шоугьолз

Оригінальна назва: Showgirls

Жанр: драма

Рік: 1995

Країна: США, Франція

Режисер: Пол Верговен

Тривалість: 131 хв

Сюжет. Спокушання, пристрасть і боротьба за владу розгортаються в гламурному світі шоу-танців у Лас-Вегасі. Щоб вижити, сексуальна дівчина Номі танцює на колінах, в клубі. Королева шоу в Вегасі хоче все, що у неї є, включаючи свого хлопця! У місті гріхів починається епічна боротьба за славу та виживання.

9 пісень

Оригінальна назва: 9 Songs

Жанр: драма, мелодрама, еротика

Рік: 2009

Країна: Велика Британія

Режисер: Майкл Вінтерботтом

Тривалість: 69 хв

Сюжет. Це реальне життя у кіно. Розповідь про те, яке виглядає і відчуває справжня молода любов. Метт ширяє над величезними, мовчазними, заледенілими просторами Південного полюса, згадуючи про свої любовні стосунки з Лізою. Вони зустрічаються на рок-концерті у величезному музичному залі. Вони в ліжку вночі. Разом протягом декількох місяців вони переслідують взаємну сексуальну пристрасть, неминучі етапи якої розгортаються на контрасті з дев'ятьма піснями концерту.

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