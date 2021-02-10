Секс-експерт назвала головні міфи про інтимні іграшки, у які досі вірять

Експерт розповіла про популярні міфи щодо секс-іграшок, які досі існують у головах людей, але не мають нічого спільного з реальністю. Детальніше читайте далі.

Секс-експерт з Австралії Надя Бокоді допомагає людям розв'язувати проблеми у стосунках, а також веде свій профіль в соцмережі Instagram, де має доволі широку публіку у розмірі понад 60 тисяч підписників. Нещодавно вона розповіла про популярні міфи щодо секс-іграшок.

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Бокоді пояснила, що спершу й сама вважала інтимні іграшки чимось лише для самотніх жінок, але зараз пояснює, що причиною був сором за наявність таких гаджетів.

"Я відчуваю, що кожна жінка повинна відчувати оргазм тоді, коли їй це потрібно. Тому покупка вібратора - перший крок на шляху до розширення можливостей жінок", – зазначила експерт.

facebook.com/nadiabokody

Перший міф, який досі існує, це те, що вібратори здатні зменшити чутливість жінок із партнерами.

"Нема жодних перевірених досліджень, які б це довели. Вібрації просто сприяють посиленню припливу крові до цієї області, що збільшує, а не зменшує чутливість. Тому гаджети і є такими ефективними у доведенні більшості жінок до кульмінації", – пояснює Бокоді.

facebook.com/nadiabokody

Другий міф: вібратори становлять загрозу для хлопців

Насправді погіршити ситуацію в ліжку з партнером через секс-іграшки може лише той факт, що хлопець невпевнений у собі.

"Кажу як жінка, яка упродовж 4 років успішно поєднує секс-іграшки та кохання з чоловіком, якщо ваш партнер достатньо впевнений, то він точно не буде скаржитись. Це навіть збуджує", – поділилась експерт.

Третій міф: використанні вібратора може викликати звикання

"Чи будете ви користуватись ним раз на тиждень або кілька разів на день – це не має значення. Немає правильної кількості разів, щоб ваше тіло відчувало задоволення. Поки ви не вдаєте хвору, щоб не йти на роботу і залишитись у ліжку з гаджетом, все нормально", – підсумувала Надя Бокоді.

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