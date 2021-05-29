Що має містити ідеальний сніданок для офісних працівників

Всім відомо, що запорука гарного і насиченого дня – сніданок. Правильне харчування вранці важливе всім, а особливо офісним працівникам. Адже через поганий сніданок може зіпсуватися весь робочий день!

Саме цим питанням зацікавився американський дієтолог Ніл Барнард. У підсумку він склав меню сніданку для ділових людей, які переживають постійні стреси і трудяться в основному головою, пише tripadvisor.

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Тож, щоденний раціон таких людей має містити:

Вуглеводи. Вони – джерела глюкози, яка допомагає розумовій праці. Більшість фахівців з харчування рекомендують вживати складні вуглеводи, які містяться в житньому хлібі і каші.

Білок. У Мексиці і Англії увійшло в традицію вживати бобові культури на сніданок, адже саме вони містять білок. І, до речі, бобові плоди набагато корисніші для нашого здоров'я за ковбаску.

Сік. Його рекомендовано пити вранці замість кави. Хоч його дію буде помітно не так швидко, але бадьорість гарантовано на весь день.

Молоко. Не дарма жителі сільської місцевості випивають склянку молока на сніданок. Воно містить холестерин, природні антиоксиданти і білок. А для дівчат і жінок радять соєве молоко. У нього менше жирність, за що фігури нашої прекрасної половини людства скажуть "дякую!".

Випробувавши такий раціон, кожного сніданку протягом тижня, ви помітите суттєву зміну. Менше стресів, недосипання. Більше гарного настрою, вільного часу і похвала начальства за хорошу і якісну роботу.

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