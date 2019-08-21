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Найкращі школи України за результатами ЗНО: рейтинг ТОП 10
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У мережі опублікували рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року. У п'ятірку найкращих потрапили три київські школи, одна львівська та дніпровська. До вашої уваги повний перелік!
Рейтинг шкіл України склав інформаційний освітній ресурс "Освіта.ua". Укладачі списку брали до уваги результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 та кількість складених тестів на школу.
До теми: ТОП-5 найпопулярніших вишів України
Лідером рейтингу найкращих шкіл Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка із середнім балом ЗНО – 183.5. Друге місце посів київський ліцей "Інтелект" із середнім балом тестування 187.7. На третій позиції – Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району міста Києва.
Найкращі школи України за результатами ЗНО
|Місце 2019
|Назва школи
|Регіон
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Місце 2018
|1.
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ
|Львів
|168.9
|183.5
|147/529
|100
|1
|2.
|Ліцей "Інтелект"
|Київ
|164.1
|187.7
|59/183
|100
|3
|3.
|Природничо-науковий ліцей №145
|Київ
|163.3
|183.7
|88/292
|100
|2
|4.
|Технічний ліцей Національного технічного університету "КПІ"
|Київ
|162.7
|183.7
|82/269
|100
|5
|5.
|КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара"
|Дніпро
|161.9
|179.6
|109/388
|100
|10
|6.
|Український фізико-математичний ліцей КНУ імені Шевченка
|Київ
|161.4
|181.2
|85/307
|100
|7
|7.
|Український гуманітарний ліцей КНУ імені Шевченка
|Київ
|161.3
|182.4
|81/257
|100
|11
|8.
|Гімназія № 178 Солом'янського р-ну
|Київ
|160.2
|184.6
|40/131
|100
|22
|9.
|КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради"
|Харків
|159.2
|181.2
|63/217
|100
|4
|10.
|Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради
|Івано-Франківськ
|158.7
|182.7
|42/139
|100
|13
Повний рейтинг ТОП-200 шкіл України – на "Освіта.ua".
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