Найкращі школи України за результатами ЗНО: рейтинг ТОП 10

У мережі опублікували рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року. У п'ятірку найкращих потрапили три київські школи, одна львівська та дніпровська. До вашої уваги повний перелік!

Рейтинг шкіл України склав інформаційний освітній ресурс "Освіта.ua". Укладачі списку брали до уваги результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 та кількість складених тестів на школу.

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Лідером рейтингу найкращих шкіл Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка із середнім балом ЗНО – 183.5. Друге місце посів київський ліцей "Інтелект" із середнім балом тестування 187.7. На третій позиції – Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району міста Києва.

Найкращі школи України за результатами ЗНО

Місце 2019 Назва школи Регіон Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) Місце 2018 1. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ Львів 168.9 183.5 147/529 100 1 2. Ліцей "Інтелект" Київ 164.1 187.7 59/183 100 3 3. Природничо-науковий ліцей №145 Київ 163.3 183.7 88/292 100 2 4. Технічний ліцей Національного технічного університету "КПІ" Київ 162.7 183.7 82/269 100 5 5. КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпро 161.9 179.6 109/388 100 10 6. Український фізико-математичний ліцей КНУ імені Шевченка Київ 161.4 181.2 85/307 100 7 7. Український гуманітарний ліцей КНУ імені Шевченка Київ 161.3 182.4 81/257 100 11 8. Гімназія № 178 Солом'янського р-ну Київ 160.2 184.6 40/131 100 22 9. КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради" Харків 159.2 181.2 63/217 100 4 10. Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківськ 158.7 182.7 42/139 100 13

Повний рейтинг ТОП-200 шкіл України – на "Освіта.ua".

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