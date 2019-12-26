Що корисніше для чоловіків: ремінь чи підтяжки

Підтяжки чи ремінь? Це одвічне риторичне питання турбує багатьох чоловіків. І попри те, що більшість представників сильної половини людства вважають перші старомодними, вони виявилися значно кориснішими, якщо порівнювати їх з ременями.

Якщо провести опитування з цього приводу, то можна не сумніватися, що більшість чоловіків (особливо молодих) вибере ремені. Власне, це добре помітно і в магазинах, адже ці аксесуари продаються скрізь і на будь-який смак, а ось підтяжки доводиться іноді пошукати.

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Однак з цього зовсім не випливає, що ремінь корисніший за підтяжки для здоров'я. Якраз навпаки, саме підтяжки рекомендуються чоловікам для профілактики серцево-судинних хвороб. І вже тим більше у тому випадку, якщо вони вже стали їх жертвами.

Туго затягнутий ремінь значно збільшує ті зусилля, які потрібні нашому серцю для прокачування крові організмом. Він просто перекриває, стягує кровоносні судини, так що головний насос нашого організму працює з більшим навантаженням. Серйозно ускладнюється не тільки підйом крові від нижніх кінцівок до серця, але і відтік крові від серця по всьому тілу. При підтяжках таких проблем просто не виникає, з фізіологічної і гігієнічної точки зору вони підходять чоловікам набагато краще.

Підтяжки не перетягують кровоносні судини

На жаль, поширенню підтяжок перешкоджають два фактори. Перший – вони вийшли з моди і багатьма сприймаються, як деталь гардеробу людини поважного віку. Друге – ремені дозволяють візуально робити талію стрункішою і зменшувати об'єм живота. На жаль, робиться це завдяки збільшенню навантаження на серце, але багато чоловіків про це не здогадуються, або просто не хочуть замислюватися над цим.

А чому ви віддаєте перевагу: ременям чи підтяжкам? Пишіть у коментарях!

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