Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Американка показала, як відчистити білі кросівки і прославилася в мережі: фотопорівняння

  • 107
Як відчистити білі кросівки - фото 1
Як відчистити білі кросівки / uborkapodomu

Жінка з США прославилася в мережі завдяки лайфхаку з очищення білих кросівок. Її допис в спільноті Mrs Hinch Made Me Do It у Facebook став вірусним.

Так, користувачка мережі опублікувала колаж з двох фото. На одному з них відображена пара білих кросівок Nike Air Force 1, вкритих грязюкою зовні і всередині. На другому – та ж сама пара, яка виглядає як нова. "Моя спроба врятувати кросівки увінчалася успіхом", – підписала публікацію жінка, розповівши, як змогла домогтися такого результату.

І ще: Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото

Американка показала, як відчистити білі кросівки і прославилася в мережі: фотопорівняння - фото 376341

Спершу вона витягла шнурки і помістила їх в киплячу воду з відбілювачем і засобом для виведення плям, а потім видалила наліт за допомогою зубної щітки. Самі кросівки вона побризкала знежирюючим засобом Elbow Grease, після чого також помістила в окріп з відбілювачем і стерла весь бруд за допомогою губки. В кінці вона поклала взуття в пральну машину.

Читайте також: Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу

Джерело: mirror
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік
  • Вчора, 12:15
  • 300
Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги
  • 23 грудня, 18:36
  • 745
Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
  • 18 грудня, 16:15
  • 547
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз