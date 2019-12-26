Американка показала, як відчистити білі кросівки і прославилася в мережі: фотопорівняння

Жінка з США прославилася в мережі завдяки лайфхаку з очищення білих кросівок. Її допис в спільноті Mrs Hinch Made Me Do It у Facebook став вірусним.

Так, користувачка мережі опублікувала колаж з двох фото. На одному з них відображена пара білих кросівок Nike Air Force 1, вкритих грязюкою зовні і всередині. На другому – та ж сама пара, яка виглядає як нова. "Моя спроба врятувати кросівки увінчалася успіхом", – підписала публікацію жінка, розповівши, як змогла домогтися такого результату.

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Спершу вона витягла шнурки і помістила їх в киплячу воду з відбілювачем і засобом для виведення плям, а потім видалила наліт за допомогою зубної щітки. Самі кросівки вона побризкала знежирюючим засобом Elbow Grease, після чого також помістила в окріп з відбілювачем і стерла весь бруд за допомогою губки. В кінці вона поклала взуття в пральну машину.

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