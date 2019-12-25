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Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу

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Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу - фото 1

Майбутнє вже настало, адже технології зробили великий крок вперед, і те, що раніше можна було уявити тільки як прототип, сьогодні йде в масове виробництво і знаходить реальних покупців. Тож представляємо добірку розумного одягу 2019-2020, який знає про твоє тіло більше, ніж ти сам.

Сучасні технології настільки стрімко та різнобічно розвиваються, що нас вражають сьогодні не лише чудернацькі гаджети, але й розумний одяг. Такі речі зазвичай збирають дані про тіло і допомагають бути у тонусі та стежити за здоров'ям. Сьогодні ми вирішили згадати, який одяг майбутнього уже з'явився у 2019 році або ж був анонсований цьогоріч.

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Розумний одяг – це предмети гардероба, до яких додані електронні компоненти: датчики руху, серцебиття, тиску, світла, температури, а також антени, вібромотор, Bluetooth-передавачі та мікрокомп'ютери.

Для повноцінного використання розумного одягу найчастіше потрібні спеціальні додатки, з якими він синхронізується через Bluetooth. Здебільшого ці речі збирають дані про тіло людини і умовах, в яких вона перебуває, і відправляють їх на смартфон, де додатки аналізують інформацію, показують її користувачеві і пропонують якісь дії для поліпшення стану.

Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу - фото 376208

Куртка, яка дозволяє управляти смартфоном через сенсор на манжеті

Бренд Levi's анонсував випуск нових курток з інтегрованою технологією Google Project Jacquard. Вона дозволяє трансформувати невелику ділянку тканини на рукаві в сенсорний пульт дистанційного керування для смартфонів. Споживачам пропонується дві новинки. Стандартна куртка Trucker Jacket буде коштувати 198 доларів, а Sherpa Jacket, яка пропонує додаткову підкладку для холодної погоди, оцінюється у 248 доларів.

Модуль Jacquard Bluetooth розташований на манжеті лівого рукава. Для цієї сенсорної панелі можна запрограмувати до 4 різних жести і дотики для виконання приблизно дюжини різних дій, таких як відтворення/пауза музики, відключення звуку смартфона, додавання місця на карту і т.д. Також можлива інтеграція з Uber і навушниками Bose. Сам модуль Jacquard має розміри з флеш-накопичувач, він встановлюється у відповідний слот на рукаві і підключається до смартфона за допомогою бездротової технології Bluetooth. Він заряджається через порт Micro USB. У пристрої є світлодіод для інформування про різні події.

Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу - фото 376205
Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу - фото 376206

Xplore – одяг, який "закохує" в себе

У бренду Tommy Hilfiger з'явилася лінійка Xplore, куди увійшли футболки, худі, светри, джинси, куртки і кепки. Їх об'єднує вбудований чіп, який по Bluetooth підключається до мобільного додатку (є версія тільки для iOS) і буквально стежить за господарем. Додаток пропонує виконувати різні завдання, отримувати за них бали і відвідувати місця, в яких часто бувають інші шанувальники бренду. Зароблені бали можна витратити на сувеніри або картки знижок на покупку нових речей з колекції Tommy Hilfiger.

Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу - фото 376202
Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу - фото 376203

Puma випустила кросівки, які самостійно шнуруються

Компанія Puma нарешті втілила у життя проєкт з кросівками, які самі шнуруються. Щоправда, продаж буде відкрито аж навесні 2020 року, а одна пара футуристичного взуття обійдеться у 330 доларів (більш як 9 тисяч гривень). Варто відзначити, що кросівки створено не лише для спорту, а й для звичайних буднів. До слова, зашнуровується взуття завдяки смартфону, а акумулятора, який відповідає за механізм повинно вистачити приблизно на 7 днів використання. Для його зарядки потрібен спеціальний кейс або док-станція, де за 90-120 хвилин він отримає заряд енергії ще на тиждень.

Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу - фото 376200
Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу - фото 376199

"Розумні кросівки від Nike, які змінюють розмір за допомогою додатка

В середині січня 2019 року компанія Nike презентувала "розумні" кросівки Adapt BB для баскетболістів. Протягом гри розмір ноги спортсменів може збільшуватися, тому тепер у них з'явиться можливість затягувати або ослабляти посадку взуття на нозі без використання шнурків – за допомогою мобільного додатку або спеціальних кнопок на підошві. Підзаряджатися кросівки будуть на спеціальній платформі.

У перспективі таке взуття повинно стати досить "розумними", щоб визначати ваш кров'яний тиск і автоматично саморегулюватися, щоб спортсмени відчували себе комфортно, навіть коли їхні ноги розпухають від фізичного навантаження, – розповів Ерік Аварія, віцепрезидент і креативний директор Nike Innovation.

Купити Nike Adapt можна уже з 17 лютого 2019 року на офіційному сайті. Вартість кросівок становить 350 доларів.

Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу - фото 376201
Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу - фото 376204

Футболка з вбудованим міні-кондиціонером

Компанія Sony розробила спеціальний портативний кондиціонер. Гаджет отримав назву Reon Pocket, він важить всього 85 грамів. Reon Pocket поміщається в спеціальну невелику кишеньку в задній частині футболки. Він здатний підтримувати температуру від 23 до 36°C.

Керувати цим кондиціонером можна за допомогою програми в смартфоні. Без підзарядки працює він протягом доби. Ціна на девайс стартує від 117 доларів. У продажу він з'явиться поки тільки в Японії.

Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу - фото 376198

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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