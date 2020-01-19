Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі

Соцмережа Instagram далека від звичайного життя, адже тут люди стараються показувати себе і свій побут значно ідеальнішими, аніж насправді. Але тайська модель Віенна вирішила зламати цей чарівний світ епічними знімками.

Модель Віенна з Таїланду вирішила нагадати користувачам, що за кожним ідеальним кадром ховається далеко не такий красивий. Тому на своєму профілі в соцмережі Instagram вона ділиться епічними серіями фото, які показують реалії життя блогерів. До слова, за милою дівчиною стежать понад 152 тисячі осіб.

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Відзначимо, що Віенна стала моделлю у 19 років, а свій акаунт, зазвичай, використовує для знімків з мандрів, адже обожнює подорожувати. Але чимало її прихильників очікують саме на кадри у стилі "Instagram vs Реальність". І виглядає це доволі весело!

Джерело всіх фото: instagram.com/viennadoll_official

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