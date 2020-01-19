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Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі

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Модель показала реальність ідеальних фото в Instagram - фото 1
Модель показала реальність ідеальних фото в Instagram

Соцмережа Instagram далека від звичайного життя, адже тут люди стараються показувати себе і свій побут значно ідеальнішими, аніж насправді. Але тайська модель Віенна вирішила зламати цей чарівний світ епічними знімками.

Модель Віенна з Таїланду вирішила нагадати користувачам, що за кожним ідеальним кадром ховається далеко не такий красивий. Тому на своєму профілі в соцмережі Instagram вона ділиться епічними серіями фото, які показують реалії життя блогерів. До слова, за милою дівчиною стежать понад 152 тисячі осіб.

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Відзначимо, що Віенна стала моделлю у 19 років, а свій акаунт, зазвичай, використовує для знімків з мандрів, адже обожнює подорожувати. Але чимало її прихильників очікують саме на кадри у стилі "Instagram vs Реальність". І виглядає це доволі весело!

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Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380751

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Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380753

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380754

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380755

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380757

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380758

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380759

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380760

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380761

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380762

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380763

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380764

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380765

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380766

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380767

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380768

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380769

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380770

Неідеальний Instagram: модель тролить типові фото в мережі - фото 380771

Джерело всіх фото: instagram.com/viennadoll_official

Зацініть також схожий проєкт швейцарської блогерки "Instagram і реальність".

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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