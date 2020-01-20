Дядько в океанаріумі потролив модель Instagram: епічне відео

У мережі не можуть втримати усмішку від кумедного запису з океанаріума, де чоловік потролив блогерку. І поки ви досі дивитесь на красиву картинку, головний герой знає, як це виглядає збоку.

На платформі Reddit користувач з ніком Marky_Mark_Official поділився епічним відео з океанаріума, на якому спершу позує блогерка, а тоді веселий дядько. Здається, тепер тема "Інстаграм і Реальність" набула нових обертів. Тому не дивно, що за короткий час допис опинився у трендах, зібравши більш як 97 тисяч переглядів.

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А все тому, що у першій частині запису можна побачити дівчину, яка позує перед камерою, показуючи максимальний захват від місця, де перебуває. А от друга частина, значно коротша, але зовсім не гірше, демонструє дядька, який тролить блогерку. Збоку гра на камеру виглядає не так естетично, як у соцмережах.

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