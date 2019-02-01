Ідеальна кількість сексу саме для вашого віку

Нове цікаве відкриття зробили вчені. Вони розрахували кількість статевих актів, необхідних людині у певному віці.

Не секрет, що секс покращує здоров'я людини і стан організму. Однак, багато хто турбується про оптимальну кількість актів любові на день, тиждень і навіть місяць. Вчені вирахували, скільки разів на рік людям необхідно займатися сексом. Як розподілити кількість на 12 місяців – вирішуйте самі.

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На думку експертів, у 18-30 років потрібно займатися сексом 112 разів на рік і двічі на тиждень. Дослідники радять парам у віці від 30 до 39 років приділяти своєму партнерові увагу 86 разів на рік. Люди за 40 можуть задовольнятися і 69 сексуальними актами на рік. Більшість представників цього віку приділяють увагу заняттям любов'ю кілька разів на місяць. Вчені пояснили, що з віком людина кидає усі сили на інші речі, і секс стає менш значущим.

Однак, повна відмова від нього порушує і фізичне, і психологічне здоров'я людини. Вчені радять не забувати про інтимне життя і про свого супутника.

У 18-30 років потрібно займатися сексом 112 разів на рік

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