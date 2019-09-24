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Що додати до раціону, щоб швидко схуднути

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Що з'їсти, щоб схуднути - фото 1
Що з'їсти, щоб схуднути

Тема схуднення залишається актуально у будь-яку пору року, тому медики постійно досліджують це питання, намагаючись знайти корисні способи позбутись зайвої ваги. Виявилось, що можна просто додати цей продукт до раціону, щоб худнути без зусиль.

Американські дослідники із Гарвардського університету дійшли до висновків, що є доволі простий спосіб схуднути без надмірних фізичних навантажень та суворих дієт. Виявилось, що достатньо вживати по 14 грамів горіхів щодня. Саме долонька горіхів дозволяє попрощатись з переїданням, швидко вгамувати голод та скинути кілька кілограмів.

І ще: Цей продукт робить схуднення на 80% ефективнішим

Це підтвердило дослідження за участю близько 300 тисяч осіб, за станом здоров'я та раціоном яких стежили майже 20 років. Результати показали, що ті люди, які звикли вживати по пів порції горіхів щодня (приблизно 14-15 грамів), рідше страждали від зайвої ваги та переїдання.

Горіхи швидко втамовують голод - фото 357051
Горіхи швидко втамовують голод

Дослідники пояснюють, що все доволі просто, адже люди частенько хочуть зробити якийсь перекус між ключовими прийомами їжі, а ще частіше з'їсти щось не надто корисне. Тому замість шоколадок, закусок, снеків, фастфуду і будь-чого іншого краще обрати долоню горіхів. Тому можна буде попрощатись із жировими відкладеннями, а також поганим самопочуттям.

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Джерело: medikforum
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