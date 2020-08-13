Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 13 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 13 серпня: в Україні виявлено 86 140 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 592 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 13 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 0004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 142 508 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 86 140 Одужали 46 216 Померли 1 992

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 002) та у Львівській області (11 474). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 086 Волинська область 4 471 Дніпропетровська область 1 630 Донецька область 1 027 Житомирська область 2 266 Закарпатська область 6 009 Запорізька область 1 010 Івано-Франківська область 6 177 Кіровоградська область 733 Київ 10 002 Київська область 4 377 Львівська область 11 474 Луганська область 170 Миколаївська область 755 Одеська область 4 572 Полтавська область 516 Рівненська область 7 206 Сумська область 754 Тернопільська область 3 489 Харківська область 5 378 Херсонська область 286 Хмельницька область 1 468 Чернівецька область 7 110 Черкаська область 1 067 Чернігівська область 1 107

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-08-2020:

Захворіли 20 810 640 Одужали 13 712 440 Померли 747 291 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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