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Коронавірус Карантин

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 13 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 13 серпня: в Україні виявлено 86 140 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 592 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 13 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 0004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 142 508 таких повідомлень.
Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 13 серпня - фото 420218

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 86 140
Одужали 46 216
Померли 1 992

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 002) та у Львівській області (11 474). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 086

Волинська область

 4 471

Дніпропетровська область

 1 630

Донецька область

 1 027

Житомирська область

 2 266

Закарпатська область

 6 009

Запорізька область

 1 010

Івано-Франківська область

 6 177

Кіровоградська область

 733

Київ

 10 002

Київська область

 4 377

Львівська область

 11 474

Луганська область

 170

Миколаївська область

 755

Одеська область

 4 572

Полтавська область

 516

Рівненська область

 7 206

Сумська область

 754

Тернопільська область

 3 489

Харківська область

 5 378

Херсонська область

 286

Хмельницька область

 1 468

Чернівецька область

 7 110

Черкаська область

 1 067

Чернігівська область

 1 107

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 13 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 13 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-08-2020:

Захворіли 20 810 640
Одужали 13 712 440
Померли 747 291

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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