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Що чекає на користувачів Huawei після скандалу зі США

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Що чекає на власників пристроїв Huawei? - фото 1
Що чекає на власників пристроїв Huawei?

Власники гаджетів Huawei, які працюють на базі операційної системи від Google, можуть видихнути з полегшенням. Китайська компанія прокоментувала заборону на використання Google у своїй продукції, в якій розповіла, що ж чекає на користувачів пристроїв.

Huawei прокоментувала рішення Google тимчасово припинити співпрацю з китайським вендором щодо мобільної операційної системи Android. Компанія запевнила, що продовжить програмну підтримку всіх наявних смартфонів і планшетів Huawei і HONOR, а також тих, що зараз продаються.

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Huawei продовжить надавати оновлення для систем безпеки і постпродажного обслуговування всіх наявних смартфонів і планшетів Huawei і HONOR, які вже використовуються або є в наявності у магазинах на світовому ринку.

Усі наявні пристрої Huawei будуть отримувати оновлення й надалі - фото 328817

Також в компанії підкреслили, що Huawei - один з ключових розробників Android, і вона продовжить взаємодіяти з відкритою платформою:

Huawei зробила великий внесок у розвиток Android у всьому світі. Як один з ключових партнерів Android, ми взаємодіємо з їх відкритою платформою для розвитку екосистеми, необхідної як для споживачів, так і для індустрії в цілому. Ми будемо продовжувати створювати безпечну та стійку програмну екосистему для забезпечення кращого досвіду використання для клієнтів Huawei в усьому світі.

Нагадаємо, що напередодні корпорація Google призупинила всі партнерські взаємини з Huawei після внесення останнього до списку санкційного "чорного списку" США.

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Джерело: Winfuture
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