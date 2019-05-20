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Google заборонив Huawei користуватися своїми ресурсами

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Google заборонив Huawei користуватися своїми ресурсами - фото 1

Компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

Раніше випущені смартфони китайського виробника Huawei перестануть отримувати оновлення операційної системи Android. Наступні покоління смартфонів Huawei не матимуть доступ до сервісів Google, зокрема, таких популярних додатків, як Google Play, браузер Chrome, поштового клієнта Gmail, YouTube і карти.

І ще: Смартфони, які гріються більше за інших

Старі смартфони Huawei залишаться без оновлення - фото 328713
Старі смартфони Huawei залишаться без оновлення

При цьому, у Huawei залишиться доступ до версії Android з відкритим вихідним кодом, яка відкрита для безкоштовного користування будь-кому, хто захоче. Але на технічну підтримку китайська компанія розраховувати не зможе. У самій компанії Huawei побоюючись подібних кроків раніше розробили власну операційну систему.

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Джерело: reuters
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