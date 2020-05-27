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Чому люди хочуть інтиму з колишніми партнерами

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Чому людям хочеться сексу з колишніми - фото 1
Чому людям хочеться сексу з колишніми

Науковці розповіли, чому ж інколи люди відчувають сексуальне тяжіння до своїх колишніх партнерів. Виявилось, що все значно простіше, аніж здається.

Дослідники влаштували опитування серед 416 людей, щоб дізнатись, як часто вони фантазують про інтим з колишніми. Такі ностальгічні потяги насправді добряче відрізняються від звичних фантазій щодо сексу.

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Найчастіше з ними стикають самотні люди, а також ті, хто не повністю задоволений своїм теперішнім партнером. Такі думки допомагають їм відчуття того, що вони досі можуть бути у хорошій формі.

Чому людям хочеться сексу з колишніми - фото 406610
Чому людям хочеться сексу з колишніми

Хоч часто люди й намагались пояснити бажання інтиму з ексами багатьома причинами, але насправді все через невдоволення своїм нинішнім станом справ у ліжку.

"Ми знаємо, що якісні романтичні стосунки важливі для загального самопочуття", – пояснює авторка дослідження Емі Муїз, доцентка Йоркського університету в галузі стосунків і сексуальності.

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Джерело: ЙОД
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