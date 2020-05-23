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Популярні, але шкідливі: 9 продуктів, які не варто купувати
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Змінити раціон харчування часом буває вкрай складно. Відмовитися від їжі, яка приносить насолоду і задоволення, здається неможливим. Ми за звичкою беремо одні і ті ж продукти, втішаючи себе не найкориснішими стравами, хоча краще назавжди відмовитися від подібного раціону.
Деякі продукти несуть небезпеку тим, у кого, наприклад, непереносимість глютену або при цукровому діабеті. Але є низка продуктів, які не варто купувати в принципі всім. Розповідаємо, від чого слід відмовитися вже сьогодні!
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1. Немолочні кавові вершки
Вважається, що подібний продукт корисніший за звичайні вершки. Але в них містяться гідрогенізовані жири. Деякі в складі мають кукурудзяний сироп з фруктозою, що завдають шкоди печінці, що призводять до набору ваги і ожиріння. Ціла низка проблем з шлунково-кишковим трактом буде забезпечена. Краще замінити їх мигдальним, кокосовим, вівсяним молоком, або натуральними органічними вершками.
2. Салямі
Бутерброди з салямі не принесуть користі здоров'ю. Насичені жири, нітрит натрію у складі здатні привести до утворення запальних процесів, порушення метаболізму, велика кількість солі – до гіпертонії і серцевих захворювань.
3. Дієтична газована вода
Штучні підсолоджувачі завдають більше шкоди, ніж звичайний цукор. Їх пов'язують з онкологічними захворюваннями, недугами шлунково-кишкового тракту. Одним з найнебезпечніших називають аспартам, який викликає цукровий діабет.
4. Соки в пакетах
Не всі соки однаково корисні. Овочеві, ягідні, фруктові соки у пакетах зазвичай постачають нас цукром, сіллю, іншими шкідливими добавками. Це додає калорій, сприяє збільшенню ваги. Тому бажано готувати свіжовичавлені соки самостійно.
5. Желатинові десерти
Десерти, в яких міститься желатин, не варто купувати в магазині. Штучні фарбники, канцерогени, хімічні речовини – не найкращий склад продукту для здоров'я.
6. Білий рис
Очищені і оброблені продукти не найкращий вибір. До них належить і білий рис. Краще замінити його бурим і диким. Тоді не буде стрибків цукру в крові і ризик розвитку цукрового діабету знизиться.
7. Йогурт
З одного боку, це продукт, наповнений пробіотиками, користю в одній пляшці. Але неправильне вживання молочного продукту загрожує неприємними наслідками. Пробіотичні йогурти схильні викликати газоутворення, розлади шлунка, серйозні інфекції. Доданий цукор збільшує калорійність, роблячи продукт некорисним. Хочете їсти йогурт – віддавайте перевагу натуральному, який не містить доданків.
8. Знежирені продукти
Молочні продукти з низьким відсотком жиру (нижче 2%) шкідливі для організму. Тілу потрібні жири. Просто необхідно дотримуватися загальної калорійності і балансу жирів, білків і вуглеводів, щоб не завдати собі шкоди.
9. Томатна паста
Навряд чи ви знайдете на полицях магазинів натуральну томатну пасту без єдиної шкідливої добавки, типу солі, канцерогенів. Фабричні пасти готують із не найякісніших помідорів. Краще зробити томатну пасту самостійно, подрібнивши томати, додавши трохи винного оцту, цукру, улюблені спеції та потушкувавши на повільному вогні близько години.
Будьте здоровими та бережіть себе, а також не забувайте читати етикетки улюблених продуктів. Поб'ємось об заклад, що ви будете здивованими!
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