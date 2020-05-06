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Варто знати: коли найкраще пити каву

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Коли можна пити каву - фото 1
Коли можна пити каву

Експерти розповіли, коли випадає найкращий час для того, щоб потішити себе чашкою кави. Саме у певні періоди ароматний напій дозволяє максимально бадьоритись та не шкодить здоров'ю.

Кава вважається одним з улюблених напоїв не лише через свій смак, а й через ефект бадьорості та приливу сил. Однак навіть її варто вживати правильно, щоб не отримати неприємне самопочуття та проблеми зі здоров'ям.

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Фахівці вважають, що найкраще пити каву у час, коли в організмі найменший рівень кортизолу, тобто "гормону стресу". Такий період випадає вранці – з 9 до 11 години, а також у час з 12 до 13 години.

Коли можна пити каву - фото 402404
Коли можна пити каву

Якщо ж вам закортіло порції кофеїну ввечері, то краще зробити це з 17:30 до 18:30. Річ у тому, що вплив кави на організм триває близько 4 годин, тому перед сном вживати улюблений напій не варто. А от ранкове горня кави до сніданку може викликати проблеми з метаболізмом і самопочуттям. Важливо не ігнорувати сніданок перед такими напоями.

Експерти наголошують, що правильне вживання кави дозволяє не лише швидше збадьоритись, а й позитивно впливає на жироспалювальні процеси.

Коли можна пити каву - фото 402403
Коли можна пити каву

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Джерело: newsyou.info
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