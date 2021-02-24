Названо неочікувану причину появи зайвої ваги

Учені виявили ще один неочікуваний варіант появи додаткових кілограмів, який пов'язаний з приготуванням їжі.

Професор Джейн Огден з Університету Суррея (Англія) разом з командою виявила, що самостійне приготування страв може не лише допомогти схуднути, а й набрати зайві кілограми.

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Це підтвердив експеримент, у рамках якого 80 добровольців розділили на чотири групи: активне приготування сирного ролу упродовж 10 хвилин, приготування ролу за кулінарним відео, приготування з відволіканням на завдання і контрольна група без обмежень у часі та перегляду роликів. Потім усі піддослідні повинні були з'їсти отриману страву.

Учені відстежили, скільки ж з'їли добровольці та оцінили їхнє бажання продовжити їсти. Виявилось, що ті, хто дуже активно готував або ж дивився, як це роблять інші, споживали значно більше і відчували голод навіть після трапези. А от ті, хто спокійно займався кулінарією або відволікався на щось не пов'язане з їжею, не мали такого сильного бажання поїсти.

"Наслідки цього дослідження залежать від видів їжі, яку готують люди. Якщо страва не має харчової цінності, то це може призвести до збільшення ваги та переїдання. Якщо ж люди готують щось корисне чи дивляться, як хтось це робить, то результат буде позитивним. Особливо, якщо вони готують разом з дітьми, адже це може надихнути їсти їх більше здорової їжі", – підсумувала експерт.

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