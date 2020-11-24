Що буде, якщо пити багато чаю щодня

Велика кількість переваг чаю не виключає його недоліки. Ми з'ясували, що відбувається з тілом, якщо пити чай часто і надміру.

Неймовірно, але факт: міцно заварений чай у великих кількостях здатний зруйнувати зуби і привести до ламкості кісток усього тіла. До того ж мова йде не тільки про чорні сорти: деякі трав'яні чаї викликають ерозію зубів через низький рівень pH (кислотності), пошкоджуючи емаль, головний захисний шар. Такі чаї завдають шкоди навіть більше, за, наприклад, апельсиновий концентрат.

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Чим довше настоюється чай, тим більш токсичним він стає. безпечний час заварювання – не довше трьох хвилин. Пізніше з листя в воду вимиваються важкі метали (нерідко чайні плантації розташовані в умовах поганої екології і забрудненого ґрунту).

Крім зайвої рідини і токсинів при частому вживанні і зелений, і чорний чай вимивають з організму корисні мікроелементи – магній, кальцій і залізо. Залізодефіцитна анемія призводить до погіршення стану шкіри і волосся, а винен в цьому кофеїн. Лікарі рекомендують не заварювати чай довго (тоді в ньому менше кофеїну) і не запивати їм їжу – хай до чаювання пройде хоча б 20 хвилин.

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