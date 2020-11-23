Чому їсти сало на сніданок – корисно

Попри високу калорійність, сало дуже корисний продукт. Головне, вживати його в помірній кількості: дорослому достатньо всього 10-30 грамів на добу, причому краще їсти його в ранковий час.

Сало захищає від утворення бляшок на судинах. У салі містяться жиророзчинні вітаміни А, D і Е, ненасичені жирні кислоти і лецитин. Взаємодіючи, ці корисні речовини сприяють очищенню судин від холестеринових бляшок.

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Сало зміцнює серцевий м'яз. У ньому міститься унікальна речовина: ненасичена арахідонова кислота, яка сприяє зміцненню стінок судин, забезпечує нормальну роботу серцевого м'яза. Крім цього, до складу сала входить селен, цей мікроелемент виконує захисну функцію: є антиокислювачем і захищає судини від пошкоджень.

Сало стимулює розумову діяльність. Не можете сконцентруватися? З'їжте шматочок сала! Лецитин, що входить до його складу, корисний для судин головного мозку. Недавні дослідження канадських учених виявили, що цей продукт сприяє підвищенню інтелектуальної діяльності.

Сало підвищує імунітет. Сало містить корисний холестерин і жири, які беруть активну участь у розвитку клітинних мембран, необхідних для побудови імунітету. З'їдаючи шматочок сала щодня, ви будете менше хворіти.

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