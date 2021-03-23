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5 корисних продуктів, які очистять організм природним чином

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Їжа - фото 1
Їжа / pinterest

Дієтологи пропонують час від часу зменшувати кількість шкідливих продуктів, влаштовувати кілька розвантажувальних днів або пройти курс детоксу, що обіцяє позбавлення шлаків і токсинів.

Зелень темного кольору ефективно очищає травний тракт завдяки хлорофілу. Цей рослинний пігмент поглинає світло в процесі фотосинтезу, в результаті якого утворюється енергія. Крім того, він здатний нейтралізувати токсини і інші вільні радикали, повідомляє inmyroom.

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Цитрусові – перші помічники для вашого травлення, бо вони багаті вітаміном С і антиоксидантами. Вони активізують ферменти печінки, роблячи токсини водорозчинними, і прочищають кишечник. Таким чином, всі забруднення можна просто вимити з організму водою.

У йогурті міститься багато речовин, які допомагають корисним бактеріям зміцнювати природну мікрофлору, сприяють травленню і поліпшують імунну реакцію організму.

5 корисних продуктів, які очистять організм природним чином - фото 452785

Кульбаба допомагає печінці фільтрувати токсини і знезаражувати кров, а в зеленому чаї набагато більше антиоксидантів, ніж в чорному чаї або улуні, попри те, що їх отримують з одної рослини. Кофеїн, що міститься в зеленому чаї, має тонізаційний і сечогінний ефект.

Чомусь огіркам рідко віддають належне, хоча це вкрай корисний овоч. Одна з його переваг це детокс організму завдяки підтримці роботи травного тракту і очищенню печінки. Огірки живлять нас водою і є природним сечогінним засобом.

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