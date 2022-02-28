Що бісить флориста: вся правда про весільні букети та квітковий дизайн

День флориста припадає на 28 лютого, тож ми розпитали про цю професію у квіткової дизайнерки. Які є примхи у молодят щодо весільного оформлення? Чому це так дорого? Які є альтернативи квітам?

Ольга весільною флористикою почала займатися ще під час навчання, у 2013 році. Спочатку дівчина пройшла курси весільного координатора, потім – флориста. “Курси декоратора не проходила, адже закінчила академію мистецтв, з кольорами та композицією дружу. У нас було під час навчання багато схожих предметів." – розповідає Ольга.

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Штучні квіти – це ж лише для вінків?

Коли я починала займатися флористикою, то клієнти не сприймали штучні квіти – вважали, що це фу. А зараз є настільки гарні штучні квіти, які не поступаються справжнім. Після весілля штучні квіти ми забираємо, а живі віддаємо молодятам. Звичайно, що штучні квіти саме в букет нареченої взагалі не можна додавати. Живі квіти можуть залишатися свіжими в межах тижня. Був випадок, що в мене не забрали букет, то він пролежав тиждень. Під прямим променями сонця квіти можуть витримати півдня, не довше.

Просять зробити саме непарну кількість квітів?

Щодо прикмет та забобонів, то мене лише один раз в житті просили непарну кількість квітів в букет нареченої. В такому букеті зазвичай понад 50 квіток. Так, нареченому в бутоньєрку ми даємо непарну кількість квітів, бо їх там небагато і можна порахувати. Ми навіть з чорним кольором робили флористику. Для машин оформлення робили раніше, зараз так вже ніхто не робить.

Найбільше заробляєте у весільний сезон?

Заведено вважати, що весільний сезон триває з кінця травня по листопад. Це кожна субота та неділя зайняті. Ідеально для флориста, коли весілля роблять у квітні. Після осені ніби вже не сезон, але теж є робота. Взимку квітка стає дорожча, але завжди можна знайти вихід із ситуації. У грудні ми робили весільне оформлення, то додавали бавовну, корицю, ялинку, шишки. За ціною різниці не було. В січні я робила флористику залу, то все було з ялинок, срібних гілочок, шишок. Я у такому стилі повністю робила флористику залу та столів. Якщо в мене є вільна дата, то ми з нареченою їдемо дивитися ресторан, обговорюємо всі деталі. Від тоді я можу все зробити за тиждень. За тиждень замовляю квіти та роблю повністю все весілля.

За скільки оформите весілля?

Конкретного прайс-листа на кожну складову своїх послуг не маю, адже кожне весілля унікальне. У мене індивідуальний підхід до клієнтів. Я не можу одразу відповісти скільки коштують мої послуги. Кажу нареченим, аби описали мені як бачать своє весілля, щоб я приблизно порахувала вартість оформлення. Якщо відповідають, що задорого, то я переробляю і намагаюся вписатися в бюджет. Найдорожче весілля, яке я прикрашала, обійшлося молодятам в 42 тисячі гривень. Насправді це не багато, адже це навіть не 2 тисячі доларів. В середньому я прикрашаю весілля за 1 тисячу доларів. Більшість флористів робить букети за ціною у співвідношенні 50 на 50 за роботу та матеріали. В мене виходить відсотків 30 заробітку. Коли декорую все весілля, то теж виходить 30 відсотків моїх.

Як зробити так, щоб про флориста дізналися замовники?

Зазвичай до мене звертаються напряму, проте ще співпрацюю з весільними агенціями. Спочатку всі клієнти дізнаються, що я роблю букети, оскільки рекламую себе на різних порталах. До мене також можуть направити клієнта за відсоток від загального бюджету або за відсоток від вартості моєї роботи. Це 10%, такі умови всюди. Зараз я інколи займаюся й весільним координуванням, на цю роботу йде дуже багато часу.

Якщо молодятам не потрібні арки та прикрашання столів, то що ви робите?

Я обожнюю робити саме букети нареченим, а інше весільне оформлення додаткове для мене. Мінімальний набір на весілля, який замовляють у флориста – букет нареченої, бутоньєрка нареченого, букети дружок та бутоньєрки для дружб. Це називається ранкова флористика. Такий набір привозять зранку на збори нареченої.

Якщо є алергія на квіти, то що робити?

Я раджу замовляти голландські квіти, якщо в когось є алергія, адже ці квіти майже не мають запаху. Одна наречена хотіла оформлення і букет з бузком. Я її ледь відмовила. Уявіть тільки, який би запах був в ресторані. А нещодавно робила букет з лаймами та яблуками, там все весілля було зелено-жовте.

Скільки коштує букет нареченої?

В мене букети коштують від 1,5 до 3 тисяч гривень. Дорожче може вартувати, якщо замовнику потрібен буде великий букет з піонів не в сезон, коли одна квітка коштує 150 гривень. Я стараюсь не робити дешеві букети, тому що використовую тільки голландські квіти, які не мають запаху і довше залишаються свіжими. Бутоньєрка в подарунок. Мої букети не підкидують у натовп, попри те, що вони міцні. Для цього є букет-дублер, спеціально для того, щоб кидати його. Він вартує гривень 300. Або підкидують букет дружки.

Що робити, якщо букет потрібен на завтра?

Я все роблю швидко. На букет нареченої йде більше часу, адже є спеціальна техніка. На курсах вчать так усіх робити, але думаю, що половина флористів зараз так не робить. Кожна квітка має бути на флористичному дроті, у флористичному скотчі. Мені треба витратити годині дві, щоб все трималося. Якщо цього всього не робити, то букет буде готовий за пів години. За стільки ж часу він і розпадеться, тому краще робити довше, але якісно.

Як відстежувати тренди у весільній флористиці?

Зараз пішла мода на мінімалізм кольорів. От минулого року всі обожнювали розтріпані букети з зеленню та стрічками. Цього року вже хочуть більш стримані, але все ще з зеленню. На початку моєї роботи не було якихось певних побажань. Люди просто приходили, оскільки їм подобалися мої роботи, просили схоже зробити. Повторити ідентично якийсь букет нереально. Один раз в мене просили зробити такий класичний букет, як з ринку, у формі мікрофона. Більше такого робити не буду. Мені має подобатися результат моєї роботи.

Валентина Рущак

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