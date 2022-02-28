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Що бісить флориста: вся правда про весільні букети та квітковий дизайн

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питання флористу

День флориста припадає на 28 лютого, тож ми розпитали про цю професію у квіткової дизайнерки. Які є примхи у молодят щодо весільного оформлення? Чому це так дорого? Які є альтернативи квітам?

Ольга весільною флористикою почала займатися ще під час навчання, у 2013 році. Спочатку дівчина пройшла курси весільного координатора, потім – флориста. “Курси декоратора не проходила, адже закінчила академію мистецтв, з кольорами та композицією дружу. У нас було під час навчання багато схожих предметів." – розповідає Ольга.

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  • Штучні квіти – це ж лише для вінків?

Коли я починала займатися флористикою, то клієнти не сприймали штучні квіти – вважали, що це фу. А зараз є настільки гарні штучні квіти, які не поступаються справжнім. Після весілля штучні квіти ми забираємо, а живі віддаємо молодятам. Звичайно, що штучні квіти саме в букет нареченої взагалі не можна додавати. Живі квіти можуть залишатися свіжими в межах тижня. Був випадок, що в мене не забрали букет, то він пролежав тиждень. Під прямим променями сонця квіти можуть витримати півдня, не довше.

  • Просять зробити саме непарну кількість квітів?

Щодо прикмет та забобонів, то мене лише один раз в житті просили непарну кількість квітів в букет нареченої. В такому букеті зазвичай понад 50 квіток. Так, нареченому в бутоньєрку ми даємо непарну кількість квітів, бо їх там небагато і можна порахувати. Ми навіть з чорним кольором робили флористику. Для машин оформлення робили раніше, зараз так вже ніхто не робить.

  • Найбільше заробляєте у весільний сезон?

Заведено вважати, що весільний сезон триває з кінця травня по листопад. Це кожна субота та неділя зайняті. Ідеально для флориста, коли весілля роблять у квітні. Після осені ніби вже не сезон, але теж є робота. Взимку квітка стає дорожча, але завжди можна знайти вихід із ситуації. У грудні ми робили весільне оформлення, то додавали бавовну, корицю, ялинку, шишки. За ціною різниці не було. В січні я робила флористику залу, то все було з ялинок, срібних гілочок, шишок. Я у такому стилі повністю робила флористику залу та столів. Якщо в мене є вільна дата, то ми з нареченою їдемо дивитися ресторан, обговорюємо всі деталі. Від тоді я можу все зробити за тиждень. За тиждень замовляю квіти та роблю повністю все весілля.

Що бісить флориста: вся правда про весільні букети та квітковий дизайн - фото 498219
  • За скільки оформите весілля?

Конкретного прайс-листа на кожну складову своїх послуг не маю, адже кожне весілля унікальне. У мене індивідуальний підхід до клієнтів. Я не можу одразу відповісти скільки коштують мої послуги. Кажу нареченим, аби описали мені як бачать своє весілля, щоб я приблизно порахувала вартість оформлення. Якщо відповідають, що задорого, то я переробляю і намагаюся вписатися в бюджет. Найдорожче весілля, яке я прикрашала, обійшлося молодятам в 42 тисячі гривень. Насправді це не багато, адже це навіть не 2 тисячі доларів. В середньому я прикрашаю весілля за 1 тисячу доларів. Більшість флористів робить букети за ціною у співвідношенні 50 на 50 за роботу та матеріали. В мене виходить відсотків 30 заробітку. Коли декорую все весілля, то теж виходить 30 відсотків моїх.

  • Як зробити так, щоб про флориста дізналися замовники?

Зазвичай до мене звертаються напряму, проте ще співпрацюю з весільними агенціями. Спочатку всі клієнти дізнаються, що я роблю букети, оскільки рекламую себе на різних порталах. До мене також можуть направити клієнта за відсоток від загального бюджету або за відсоток від вартості моєї роботи. Це 10%, такі умови всюди. Зараз я інколи займаюся й весільним координуванням, на цю роботу йде дуже багато часу.

  • Якщо молодятам не потрібні арки та прикрашання столів, то що ви робите?

Я обожнюю робити саме букети нареченим, а інше весільне оформлення додаткове для мене. Мінімальний набір на весілля, який замовляють у флориста – букет нареченої, бутоньєрка нареченого, букети дружок та бутоньєрки для дружб. Це називається ранкова флористика. Такий набір привозять зранку на збори нареченої.

Що бісить флориста: вся правда про весільні букети та квітковий дизайн - фото 498218
  • Якщо є алергія на квіти, то що робити?

Я раджу замовляти голландські квіти, якщо в когось є алергія, адже ці квіти майже не мають запаху. Одна наречена хотіла оформлення і букет з бузком. Я її ледь відмовила. Уявіть тільки, який би запах був в ресторані. А нещодавно робила букет з лаймами та яблуками, там все весілля було зелено-жовте.

  • Скільки коштує букет нареченої?

В мене букети коштують від 1,5 до 3 тисяч гривень. Дорожче може вартувати, якщо замовнику потрібен буде великий букет з піонів не в сезон, коли одна квітка коштує 150 гривень. Я стараюсь не робити дешеві букети, тому що використовую тільки голландські квіти, які не мають запаху і довше залишаються свіжими. Бутоньєрка в подарунок. Мої букети не підкидують у натовп, попри те, що вони міцні. Для цього є букет-дублер, спеціально для того, щоб кидати його. Він вартує гривень 300. Або підкидують букет дружки.

  • Що робити, якщо букет потрібен на завтра?

Я все роблю швидко. На букет нареченої йде більше часу, адже є спеціальна техніка. На курсах вчать так усіх робити, але думаю, що половина флористів зараз так не робить. Кожна квітка має бути на флористичному дроті, у флористичному скотчі. Мені треба витратити годині дві, щоб все трималося. Якщо цього всього не робити, то букет буде готовий за пів години. За стільки ж часу він і розпадеться, тому краще робити довше, але якісно.

  • Як відстежувати тренди у весільній флористиці?

Зараз пішла мода на мінімалізм кольорів. От минулого року всі обожнювали розтріпані букети з зеленню та стрічками. Цього року вже хочуть більш стримані, але все ще з зеленню. На початку моєї роботи не було якихось певних побажань. Люди просто приходили, оскільки їм подобалися мої роботи, просили схоже зробити. Повторити ідентично якийсь букет нереально. Один раз в мене просили зробити такий класичний букет, як з ринку, у формі мікрофона. Більше такого робити не буду. Мені має подобатися результат моєї роботи.

Валентина Рущак

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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