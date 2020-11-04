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Щілина між екраном і корпусом – це нормально: Google прокоментувала ситуацію з Pixel 5

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Google вважає нормальною щілину між екраном і корпусом Pixel 5 - фото 1
Google вважає нормальною щілину між екраном і корпусом Pixel 5

Після численних скарг покупців флагманського смартфона Google Pixel 5 на появу щілини між дисплеєм і корпусом пристрою, Google нарешті офіційно прокоментувала ситуацію. Представники компанії назвали таку конструкційну особливість смартфона "нормальною".

Як стверджує Google, інженери компанії детально вивчили проблему, що склалася з Pixel 5, а також звірили заводські дані контролю якості.

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У результаті вердикт компанії ґрунтується на тому, що наявність щілини між корпусом і дисплеєм Google Pixel 5 допустима. При цьому експерти Google відзначили, що поява щілини ніяк не впливає на рейтинг захисту смартфона за стандартом IP68.

Проте компанія готова працювати з покупцями в індивідуальному порядку для усунення проблем, що виникли, маючи на увазі варіант заміни дефектних гаджетів. Також у Google запевнили, що у деяких Pixel 5 незначна щілина між дисплеєм і корпусом візуально помітна "з коробки", а не з'являється під час експлуатації, що цілком допустимо. Із заявою користувачів, що вказують на відчутне відшарування в області фронтальної камери, компанія не згодна.

Щілина між екраном і корпусом – це нормально: Google прокоментувала ситуацію з Pixel 5 - фото 433557
У Google переконують, що щілина між екраном і корпусом Pixel 5 не свідчить про брак

Нарешті, Google нагадала, що крім використання клею для кріплення дисплея, в конструкції Pixel 5 передбачені механічні кліпси, що запобігають випаданню екрану.

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Джерело: 9to5google
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