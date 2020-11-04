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Google розповіла про "секретну" функцію зарядки Pixel 5: відео

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Pixel 5 підтримує функцію реверсивної зарядки - фото 1
Pixel 5 підтримує функцію реверсивної зарядки / 9to5google

Представлений місяць тому Google Pixel 5 отримав чимало корисних функцій, серед яких є й реверсивна зарядка. Однак, на відміну від багатьох інших пристроїв, просто активувати такий режим роботи через меню смартфона у користувача не вийде. Розповідаємо, як його запустити!

Нещодавно компанія опублікувала детальну відеоінструкцію, в якій пояснюються особливості роботи Pixel 5 в ролі бездротової зарядної станції.

Це цікаво: Чому Pixel 5 – найбільше розчарування на ринку смартфонів у 2020 році

Згідно з офіційним роликом, функцію Battery Share на Pixel 5 можна активувати в меню налаштувань акумулятора, що дозволить зарядити будь-який Qi-сумісний пристрій починаючи від TWS-навушників і закінчуючи іншим смартфоном.

Цікаво, що гаджет автоматично починає працювати як бездротова зарядка тільки при під'єднанні до стандартного блоку живлення через порт USB Type-C.

Крім того, після активації режиму док-станції у користувача є можливість встановити рівень заряду акумулятора смартфона, при якому функція вимикатиметься автоматично, навіть якщо Pixel 5 сам перебуватиме на "заправці". Така опція дозволить уникнути перегріву пристрою і його повної розрядки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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