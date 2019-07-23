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Прекрасний день по сусідству: трейлер доброго фільму з Томом Хенксом

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Прекрасний день по сусідству: трейлер онлайн: - фото 1
Прекрасний день по сусідству: трейлер онлайн: / FF2 Media

У мережі показали перший трейлер стрічки "Прекрасний день по сусідству" (A Beautiful Day in the Neighborhood) на реальних подіях, де головну роль виконав Том Хенкс. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Sony Pictures потішила фанатів промо до біографічної драми "Прекрасний день по сусідству" (A Beautiful Day in the Neighborhood), прем'єра якої запланована вже на 22 листопада.

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Справді добрий фільм базується на реальному житті ведучого дитячого телесеріалу Фреда Роджерса, який був шалено популярним 1970-х. Якось доволі цинічний журналіст з Esquire Ллойд Вогел отримує завдання написати історію про зірку телебачення. Для цього чоловік приходить на знімальний майданчик, проводить час з Роджерсом і непомітно змінюється сам.

У головних ролях: Том Хенкс, Меттью Ріс, Кріс Купер, Сюзан Келечі Вотсон та інші.

Прекрасний день по сусідству: дивіться трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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