Прекрасний день по сусідству: трейлер доброго фільму з Томом Хенксом

У мережі показали перший трейлер стрічки "Прекрасний день по сусідству" (A Beautiful Day in the Neighborhood) на реальних подіях, де головну роль виконав Том Хенкс. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Sony Pictures потішила фанатів промо до біографічної драми "Прекрасний день по сусідству" (A Beautiful Day in the Neighborhood), прем'єра якої запланована вже на 22 листопада.

І ще: Гвен: новий трейлер історичного хорор-фільму про Уельс 19 століття

Справді добрий фільм базується на реальному житті ведучого дитячого телесеріалу Фреда Роджерса, який був шалено популярним 1970-х. Якось доволі цинічний журналіст з Esquire Ллойд Вогел отримує завдання написати історію про зірку телебачення. Для цього чоловік приходить на знімальний майданчик, проводить час з Роджерсом і непомітно змінюється сам.

У головних ролях: Том Хенкс, Меттью Ріс, Кріс Купер, Сюзан Келечі Вотсон та інші.

Прекрасний день по сусідству: дивіться трейлер онлайн:

Читайте також: До зірок: трейлер фантастичного фільму з Бредом Піттом