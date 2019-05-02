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Ще одна вагома причина робити зарядку зранку
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Учені з університету Мельбурну провели дослідження за участю дорослих людей, в якому показали залежність когнітивних здібностей людини від ранкових фізичних навантажень. Відразу ж зазначимо, що зарядку потрібно робити щоранку!
Вони відібрали 65 добровольців, чий вік варіювався від 55 до 80 років. Всі учасники пройшли три етапи експерименту з проміжком у шість днів. На кожному етапі змінювалися умови роботи.
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У першому волонтери вели сидячий спосіб життя і всі вісім годин сиділи на кріслі. У другому вони проводили півгодини за ходьбою через годину після початку роботи. У третьому до попередньої умови додавалися трихвилинні перерви для ходьби щогодини протягом усього дня. Після цього добровольці проходили тести на пам'ять, увагу та перевірку психомоторних функцій.
Результати показали, що при виконанні ранкових вправ когнітивні здібності учасників покращилися – у порівнянні з тими випадками, коли вони не вставали з крісла. Більш того, учені зафіксували збільшення кількості нейротрофіну (речовини, що стимулює та підтримує розвиток нейронів) BDNF у ті дні, коли фізична активність переважала.
Білок BDNF активний у гіпокампі, корі та передньому мозку – областях, що відповідають за навчання та пам'ять. Він також важливий для довготривалої пам'яті.
На думку одного з авторів статті Майкла Вілера, це дослідження наочно показує, чому варто уникати постійного сидіння на місці. Він вважає, що цей фактор критично важливий для здоров'я людей зрілого віку, зокрема для їх інтелектуального добробуту.
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