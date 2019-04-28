Хірурги навчилися перетворювати жир на кубики пресу

Учені з Університету Маямі розробили нову техніку пластичної хірургії, за допомогою якої жир на животі може виглядати як кубики пресу. В основі методу лежить ліпосакція – процес відкачування жиру з тіла електронасосом через пластикову трубку.

Нова техніка називається "травлення живота". По суті, це та ж ліпосакція, але точкова – хірург підкреслює природні лінії м'язів живота, і вони виглядають як накачаний прес.

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Метод перевірили на 50 добровольцях (26 чоловіків і 24 жінки) у віці до 26 років. Хірурги відзначають, що ці люди спочатку були в непоганій фізичній формі завдяки вправам і правильному харчуванню. Але деякі відкладення жирової тканини з живота не виходило скинути під час тренувань і люди погодилися на експеримент, який пройшов успішно.

Після операції необхідно носити спеціальні анатомічні підв'язки, щоб "прес" не розсмоктався, а також регулярно спостерігатися у лікаря.

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