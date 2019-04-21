Планка: як правильно робити і чим корисна ця вправа

Як робити планку і чому ця вправа корисна не лише для тих, хто займається спортом та відвідує тренажерні зали. Дізнавайтесь більше на Радіо МАКСИМУМ!

Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись важливою та корисною інформацією для українців. Окрім медреформи, міністр розповідає про популярні проблеми та їх вирішення, з якими стикаються українці. Цього разу Супрун розповіла про популярну та ефективну вправу планку, яку можна виконувати без тренажерів та майже у будь-якому місці.

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"Планка – це група вправ, під час яких ми тримаємо голову-спину-сідниці-ноги на одному рівні, а самі спираємося на руки і пальці ніг. Так тіло, наче дощечка, знаходиться в одній площині", – зазначила медик.

Чому корисно робити планку

Це найефективніша вправа для зміцнення пресу, навіть у порівнянні зі скручуванням.

Вона вимагає балансу, який з віком втрачається. Таким чином ця вправа тренує мозочок та координацію рухів.

Планка зміцнює м'язи сідниць, спини, пресу, рук та ніг.

Планка корисна для спортсменів, адже покращує гнучкість суглобів та витривалість.

Навіть вагітним жінкам планка потрібна для зміцнення м'язів, а також вона зменшує біль у попереку.

Планка вирівнює шию, яка викривилась через сидячу роботу.

"Намагайтеся триматися в планці якомога довше, і робіть до десяти планок на день, коли є вільна хвилинка. Заохочуйте долучитися ваших колег на роботі й можливо, поступово, фізичні вправи стануть частиною корпоративної культури та зміцнять вашу команду", – рекомендує Уляна Супрун.

Як правильно робити планку:

Під час виконання вправи сідниці, живіт та все тіло повинні бути напружені

Не можна прогинатись у попереку, адже збоку ваше тіло має відтворювати пряму лінію

Не варто підіймати голову, краще дивитись у підлогу.

Якщо вам складна класична планка, то можна починати зі стійки на колінах.

Лікті повинні бути прямо під плечима, а ліктьовий суглоб повинен тримати прямий кут.

Старайтесь робити планку біля дзеркала, адже це допоможе тримати голову, тулуб та сідниці на одному рівні.

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