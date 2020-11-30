Глінтвейн з медом і апельсином, щоб зігрітися у холодну пору року

У глінтвейну є три позитивні якості. По-перше, він смачний. По-друге, він зігріває в холоднечу. По-третє, готує організм до вечері!

Існує величезна кількість рецептів глінтвейну. В основному для приготування цього напою використовують червоне вино, будь-які цитрусові, купу спецій. Пропонуємо вам замінити цукор на мед. Завдяки цьому глінтвейн матиме більш дивовижний смак і стане ще більш корисним.

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Інгредієнти:

1 пляшка червоного сухого вина (750 мл)

12 бутонів гвоздики

2-3 ст. л. квіткового або лугового меду

половина червоного соковитого яблука

половина апельсина

1-2 палички кориці

5 горошин ямайського (запашного) перцю

Як приготувати запашний глінтвейн:

На першому етапі нам треба підготувати до приготування все фрукти. Зокрема, миємо апельсин і яблуко. Чистимо від шкірки мандарини. Яблуко нарізаємо на невеликі скибочки, апельсин подрібнюємо на тоненькі кружальця. Тепер беремо каструлю і вливаємо в неї воду. Ставимо каструлю на вогонь. Далі у воду відправляємо спеції. У нас це гвоздика і палички кориці. Після цього в каструлю відправляємо шматочки яблук і апельсинів. Акуратно все перемішуємо і доводимо воду до кипіння. Вода зі спеціями і фруктами має трохи покипіти. Потім сюди відправляємо червоне сухе вино. Знову все перемішуємо, але не доводимо до кипіння. Максимальна температура глінтвейну не має перевищувати 80 градусів. Коли глінтвейн досяг необхідної температури, в каструлю відправляємо часточки мандаринів. Акуратно все перемішуємо і знімаємо з плити. Нарешті беремо склянки для глінтвейну. У кожен з них кладемо приблизно по чайній ложечці меду. Вливаємо сюди напій. Гарненько все перемішуємо і куштуємо зі своїми близькими.

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