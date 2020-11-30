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Глінтвейн з медом і апельсином, щоб зігрітися у холодну пору року
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У глінтвейну є три позитивні якості. По-перше, він смачний. По-друге, він зігріває в холоднечу. По-третє, готує організм до вечері!
Існує величезна кількість рецептів глінтвейну. В основному для приготування цього напою використовують червоне вино, будь-які цитрусові, купу спецій. Пропонуємо вам замінити цукор на мед. Завдяки цьому глінтвейн матиме більш дивовижний смак і стане ще більш корисним.
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Інгредієнти:
- 1 пляшка червоного сухого вина (750 мл)
- 12 бутонів гвоздики
- 2-3 ст. л. квіткового або лугового меду
- половина червоного соковитого яблука
- половина апельсина
- 1-2 палички кориці
- 5 горошин ямайського (запашного) перцю
Як приготувати запашний глінтвейн:
- На першому етапі нам треба підготувати до приготування все фрукти. Зокрема, миємо апельсин і яблуко. Чистимо від шкірки мандарини. Яблуко нарізаємо на невеликі скибочки, апельсин подрібнюємо на тоненькі кружальця.
- Тепер беремо каструлю і вливаємо в неї воду. Ставимо каструлю на вогонь. Далі у воду відправляємо спеції. У нас це гвоздика і палички кориці. Після цього в каструлю відправляємо шматочки яблук і апельсинів. Акуратно все перемішуємо і доводимо воду до кипіння.
- Вода зі спеціями і фруктами має трохи покипіти. Потім сюди відправляємо червоне сухе вино. Знову все перемішуємо, але не доводимо до кипіння. Максимальна температура глінтвейну не має перевищувати 80 градусів.
- Коли глінтвейн досяг необхідної температури, в каструлю відправляємо часточки мандаринів. Акуратно все перемішуємо і знімаємо з плити.
- Нарешті беремо склянки для глінтвейну. У кожен з них кладемо приблизно по чайній ложечці меду. Вливаємо сюди напій. Гарненько все перемішуємо і куштуємо зі своїми близькими.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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