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Названі продукти, які викликають головний біль
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Стрес, гормональні зміни, а також їжа і напої можуть викликати у людини проблеми, пов'язані з головними болями. Ось продукти, які вам слід уникати повністю або хоча б зменшити їх кількість.
Шоколад. Шоколад хороший, але він містить речовину тирамін, яка, як вважають вчені, викликає головний біль. Імовірність того, що ви захворієте на мігрень, просто з'ївши шоколад, невелика. Але в поєднанні з іншими продуктами, багатими на тирамін, ризик зростає.
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Пахучі сири. Як і у випадку з шоколадом, саме тирамін, що є в сирах, є причиною головного болю. Це стосується в основному таких сирів, як камамбер, горгонзола і рокфор, де сконцентрована ця речовина. Тому не захоплюйтеся пахучими сирами, якщо знаєте, що ви до них чутливі.
Цитрусові. Деякі з нас чутливі до цитрусових фруктів і тому мають уникати вживання їх у великих кількостях. Однак не всі дослідники згодні з твердженням, що цитрусові впливають на виникнення головного болю. Одні визнають зв'язок між цитрусовими і головними болями, а інші ні. Однак треба мати цю суперечливу інформацію на увазі.
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