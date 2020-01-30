Ще й корисна: як любов покращує здоров'я

Американські вчені розповіли, що любов впливає позитивно не лише на психологічний стан, а й на фізичний. Чому когось кохати реально корисно – читайте далі.

Дослідники з Університету Аризони заявили, що таке високе почуття як любов насправді має й цілком фізичний вплив, адже воно покращує роботу серця та приводить у норму артеріальний тиск.

І ще: 10 щоденних звичок по-справжньому щасливих пар

Це підтвердило дослідження під керівництвом доктора Кайла Бурасса за участю 102 студентів з цього ж університету. Виявилось, що наявність стосунків знижувала вплив стресу, а в закоханих був стабільний рівень тиску. Тобто кохання реально впливає на стан серцево-судинної системи. Атмосфера закоханості та теплих стосунків здатна відчутно знищити ризики захворювань, пов'язаних з серцем.

Кохання покращує роботу серця

Чому так? Все доволі просто, адже у закоханих активно синтезується гормон окситоцин. Він має чимало ефектів: здатен знеболювати, розслабляти, позбавляти напруги та нормалізувати серцебиття.

Читайте також: Ця проста фраза покращить будь-які стосунки