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10 щоденних звичок по-справжньому щасливих пар

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Ці звички зроблять ваші стосунки міцними - фото 1
Ці звички зроблять ваші стосунки міцними

Щасливі та міцні стосунки – те, над чим потрібно працювати щодня. Звичайно ж, вам не завжди вдаватиметься проводити весь свій вільний час удвох, але є низка простих буденних звичок, які позитивно вплинуть на вашу пару!

Отже, які звички потрібно виробити, аби ваші стосунки були міцними, а ви – щасливими?

І ще: Ця проста фраза покращить будь-які стосунки

1. Лягати спати разом. Спати або зайнятися яскравим сексом – справа абсолютно ваша. Важливий момент, що пари, які претендують на звання міцних, віддають перевагу засинанню разом.

Лягайте спати удвох - фото 382964
Лягайте спати удвох

2. Розвивати спільні інтереси. Добре, коли у вас є власні захоплення, але для пари важливо мати і загальні хобі. Наприклад, відмінно підійдуть спільні тренування з танців, пробіжки або навіть банальні настільні ігри – головне, щоб ви робили це разом.

3. Частіше триматися за руки. Ця мінімальна демонстрація почуттів важлива: вона сигналізує про комфорт усередині пари та зміцнює стосунки.

4. Довіряти і прощати. Стосунки зазвичай будуються на довірі, і навіть у найбільш ідеальних пар бувають розбіжності або помилки партнерів. Прощати образи та довіряти один одному – це запорука вашого світу в парі.

5. Фокусуватися на позитивному. У вас обох є недоліки і в зовнішності, і в поведінці, але варто направляти свою увагу на все те хороше, що є у вас.

Не забувайте про тактильний контакт - фото 382965
Не забувайте про тактильний контакт

6. Обніматися. Уранці, перед виходом з будинку, в кіно, в ліжку, на кухні – обійми потрібні всюди, тому робіть це частіше. Це корисно і для здоров'я, і ​​для зближення.

7. Зізнаватися у коханні щодня. Прості фрази або винахідливі слова про кохання – це допоможе змінити ваші стосунки до невпізнання у кращу сторону.

8. Бажати добраніч. Психологи рекомендують не лягати в ліжко, не помирившись після сварки. Але навіть якщо ви не договорили і не з'ясували стосунки до кінця, це не заважає побажати один одному солодких снів.

9. Цікавитися успіхами. Навіть якщо у вас тотальна зайнятість і ніколи поговорити, повідомлення або телефонний дзвінок важливі. Поцікавитися тим, як пройшла зустріч, як самопочуття – знак того, що нас люблять і на відстані.

Цікавтесь успіхами один одного - фото 382966
Цікавтесь успіхами один одного

10. Пишатися тим, що ви разом. Дрібні знаки уваги, невербальні жести на кшталт раптового поцілунку або простого стиснення руки сильніше – все це підіймає настрій і сприяє гармонійним стосункам.

Бережіть себе та свої стосунки, а також не забувайте робити вашу кохану людину щасливою щодня!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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