Щастя у кожного різне: затишне відео підкорило мережу

Кожен має власне уявлення про ідеальний затишок, але це відео змусило заздрити багатьох користувачів. Здається, для щастя потрібно зовсім небагато.

На платформі Reddit користувач з ніком WizardCash поділився дуже атмосферним відео, яке за короткий час піднялось у топи мережі. За лічені години допис переглянули понад 112 тисяч осіб, а ще більше як тисяча залишили коментарі.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як виглядає щастя: чоловік посеред озера насолоджується заходом сонця разом зі своїм собакою. Хоч автор відзначив, що у кожного радість різна, але це відео знайшло багатьох однодумців. Хтось навіть розповів, що якось терапевт попросив уявити себе у місці, яке викликає спокій та щастя, і воно виглядало майже так само.

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