Мама не впізнала: британка переборщила з автозасмагою

Мешканка Великобританії перестаралася з автозасмагою і налякала своїх дітей. Про курйозний інцидент розповіли у мережі.

Британка Дженіс Еванс часто користується засобами для автозасмаги. Коли вкотре жінка вирішила скористатися косметичним засобом, то вибрала темніший тон.

І ще: Радощі батьківства: хлопчик підкорив мережу своїми іграми (фото)

Еванс вирішила, що насичена засмага подарує їй свіжіший вигляд. Після нанесення засобу британка побачила, що шкіра на її обличчі занадто темна, а сам засіб наносився нерівномірно. Жінка почала змивати автозасмагу мильними засобами і водою, але це не допомогло. Зовнішній вигляд Еванс налякав її дітей. Вони попросили матір не проводжати їх у школу, поки фарба не зійде.

Друзі ж британки порівняли її з персонажем дитячої книжки, опудалом.

Читайте також: Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям