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Мама не впізнала: британка переборщила з автозасмагою

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Дженіс Еванс - фото 1
Дженіс Еванс / thesun

Мешканка Великобританії перестаралася з автозасмагою і налякала своїх дітей. Про курйозний інцидент розповіли у мережі.

Британка Дженіс Еванс часто користується засобами для автозасмаги. Коли вкотре жінка вирішила скористатися косметичним засобом, то вибрала темніший тон.

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Мама не впізнала: британка переборщила з автозасмагою - фото 389122

Еванс вирішила, що насичена засмага подарує їй свіжіший вигляд. Після нанесення засобу британка побачила, що шкіра на її обличчі занадто темна, а сам засіб наносився нерівномірно. Жінка почала змивати автозасмагу мильними засобами і водою, але це не допомогло. Зовнішній вигляд Еванс налякав її дітей. Вони попросили матір не проводжати їх у школу, поки фарба не зійде.

Мама не впізнала: британка переборщила з автозасмагою - фото 389125
Мама не впізнала: британка переборщила з автозасмагою - фото 389124
Мама не впізнала: британка переборщила з автозасмагою - фото 389126

Друзі ж британки порівняли її з персонажем дитячої книжки, опудалом.

Мама не впізнала: британка переборщила з автозасмагою - фото 389127

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Джерело: thesun
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