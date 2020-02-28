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Мама не впізнала: британка переборщила з автозасмагою
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Мешканка Великобританії перестаралася з автозасмагою і налякала своїх дітей. Про курйозний інцидент розповіли у мережі.
Британка Дженіс Еванс часто користується засобами для автозасмаги. Коли вкотре жінка вирішила скористатися косметичним засобом, то вибрала темніший тон.
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Еванс вирішила, що насичена засмага подарує їй свіжіший вигляд. Після нанесення засобу британка побачила, що шкіра на її обличчі занадто темна, а сам засіб наносився нерівномірно. Жінка почала змивати автозасмагу мильними засобами і водою, але це не допомогло. Зовнішній вигляд Еванс налякав її дітей. Вони попросили матір не проводжати їх у школу, поки фарба не зійде.
Друзі ж британки порівняли її з персонажем дитячої книжки, опудалом.
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