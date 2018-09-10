Капітан Марвел: все про персонажа та фільм

Прем'єра фільму "Капітан Марвел" запланована вже на 8 березня 2019. Радіо МАКСИМУМ розповідає, хто така "Капітан Марвел", і чому варто піти на цю стрічку у кіно.

Вже у березні фанати коміксів Marvel і не тільки зможуть побачити перший сольний фільм про жінку-супергероя – Капітана Марвел – персонажа, який має врятувати людство у продовженні "Месників: війна нескінченності". Хто вона така і чому варта уваги?

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Історія персонажа за коміксами

Вперше Керол Денверс – вона ж Капітан Марвел – постала перед читачами ще у 1968 році, щоправда, тоді її звали Міс Марвел. Лише у 2012 році персонаж все ж отримав оновлений псевдонім. З дитинства Керол захоплювалась авіацією, тому не дивно, що після школи пішла до Військово-повітряних сил США, де навіть отримала звання майора. Завдяки вмінням та запалу дівчина звернула на себе увагу одного з керівників секретної служби "Щ.И. Т." Ніка Ф'юрі. З часом Денверс потрапила до NASA, де зустрілась з представником інопланетної раси кріі Мар-Веллом. Саме так дівчина й отримала надздібності, коли генетична структура її організму злилась зі структурою Мар-Велла.

Варто відзначити, що героїв з іменем Капітан Марвел у всесвіті коміксів доволі немало, а саме ім'я змушувало студію Marvel судитись зі студією DC, адже у них є свій Капітан Марвел, який тепер відомий, як Шазам.

Які сили має Капітан Марвел

Неймовірна сила, адже вона може з легкістю зігнути сталеві балки.

Може літати навіть у космос, ще й з неймовірною швидкістю, яку прирівнюють до половини швидкості звуку.

Здатна поглинати інші форми енергії, як-от, електричні заряди, а також атакувати енергетичними променями з рук.

Відповідно до коміксів, Капітан може керувати енергією зірок.

Дивіться концепт-трейлер "Капітан Марвел" онлайн:





Сюжет фільму Капітан Марвел

Сюжет нового фільму буде розгортатися ще у 90-х роках, показуючи історію Керол Денверс, яка зі звичайної льотчиці Військово-повітряних сил перетворюється в одного із наймогутніших супергероїв. Саме так дівчина потрапляє до елітної військової команди кріі Зоряні сили. І навіть повернення додому не дає їй знайти відповіді на всі питання про те, хто ж вона тепер. А все тому, що наша планета опиняється у центрі війни між двома інопланетними расами.

Акторський склад фільму Капітан Марвел

Керол Денверс у дитинстві – Маккенна Грейс (Тоня проти всіх, Першому гравцю приготуватися, Франкенштейн)

– Маккенна Грейс (Тоня проти всіх, Першому гравцю приготуватися, Франкенштейн) Керол Денверс – Брі Ларсон (Конг: острів черепа, Ґрінберґ, Скотт Пілігрим проти світу, Мачо і ботан)

– Брі Ларсон (Конг: острів черепа, Ґрінберґ, Скотт Пілігрим проти світу, Мачо і ботан) Нік Ф'юрі – Семюел Л. Джексон (Месники, Джанґо вільний, Олдбой, Робокоп, Сигнал, Kingsman: Таємна служба, Перший месник: Друга війна, Мерзенна вісімка і багато інших)

– Семюел Л. Джексон (Месники, Джанґо вільний, Олдбой, Робокоп, Сигнал, Kingsman: Таємна служба, Перший месник: Друга війна, Мерзенна вісімка і багато інших) Мар-Велл (воїн Кріі, від якого Керол отримала надздібності) – Джуд Лоу (Готель "Гранд Будапешт", Чорне море, Шпигунка, Геній, Молодий Папа, Король Артур: Легенда меча, Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда)

(воїн Кріі, від якого Керол отримала надздібності) – Джуд Лоу (Готель "Гранд Будапешт", Чорне море, Шпигунка, Геній, Молодий Папа, Король Артур: Легенда меча, Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда) Талос (лідер Скруллів, яка може перевтілюватись у що завгодно) – Бен Мендельсон (Місце під соснами, Уна, Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія, Темні часи, Робін Гуд: початок, Першому гравцю приготуватися)

Як виглядає Капітан Марвел у коміксах Marvel

The Mary Sue

Vox

@bohammeddd

@manuavilaa

Як виглядає Капітан Марвел у новому фільмі

Chuck Zlotnick/© Marvel Studios 2019

Chuck Zlotnick/© Marvel Studios 2019

Chuck Zlotnick/© Marvel Studios 2019

Chuck Zlotnick/© Marvel Studios 2019

Chuck Zlotnick/© Marvel Studios 2019

Chuck Zlotnick/© Marvel Studios 2019

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