Шалений Макс відпочиває: ведучий Руйнівників міфів влаштував епічну битву – відео

Американський телеведучий Адам Севідж, відомий завдяки популярному телешоу "Руйнівники міфів", опублікував на своєму каналі черговий епізод власного серіалу під назвою Savage Builds. Відео сподобається прихильникам "Шаленого Макса".

У новому випуску троє популяризаторів науки та техніки влаштували автомобільну битву на транспортних засобах, модифікованих у стилі серії фільмів "Шалений Макс".

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Суперниками Адама Севіджа стали Сімона Герц і Лора Кампф, які публікують в мережі відео своїх незвичайних винаходів. Для участі у битві учасники обладнали свої автомобілі ланцюговими конструкціями, за допомогою яких прикріпили імпровізовані мішені. За атаку цілей блогери вирішили нараховувати бали.

У ролі "зброї" троє експериментаторів вибрали різні пристрої. Лора й Адам вирішили атакувати здалеку, натомість Сімона зосередилася на зброї ближнього бою. Дівчина встановила навколо своєї машини металеву конструкцію з шипами, за допомогою якої вирішила пробивати шини суперникам. Лора Кампф обладнала свій поліцейський Ford Crown Victoria додатковим посиленим захистом, а також навісним пристроєм, що дозволяє атакувати конкурентів на відстані.

Адам Сжвідж озброїв свій автомобіль спеціальної гарматою, що стріляє м'ячами для гольфу. Крім того, ведучий посилив конструкцію машини додатковими металевими конструкціями, які дозволили йому оборонятися від тарана. Після модифікацій у стилі "Шаленого Макса" блогери вирушили на поле, де влаштували видовищну битву.

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