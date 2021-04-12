Блогер створив для Top Gear авто Джеймса Бонда і вмонтував у нього вогнемет: відео

Британський блогер і постійний гість Top Gear Колін Ферз створив для шоу майже справжню машину Джеймса Бонда. У ній він спробував повторити все те, що показували у фільмах про головного британського шпигуна.

За умовами експерименту, машина Бонда від Коліна повинна була бути досить бюджетною – на неї можна було витратити більше як 7 тисяч фунтів. За основу блогер взяв BMW Z3. У нього британець додав спеціальне додаткове колесо, яке може підіймати і повертати автомобіль – у фільмах Бонд використовував його для прицілювання під час їзди. Своє дітище блогер показав на своєму каналі у YouTube.

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Також Ферз вмонтував в підкрилки розбризкувачі машинного мастила, вмонтував зброю в задній бампер і додав систему маскування ​​– димова машина працює прямо в салоні і повністю приховує водія від сторонніх. Єдиний мінус цієї системи – водій сам теж майже нічого не побачить і насилу може управляти машиною.

Але головне – вогнемет у днищі автомобіля! У відео, де блогер презентував свій автомобіль Бонда, зроблений в домашніх умовах, хлопець навіть посмажив за допомогою вогнемета собі курку.

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