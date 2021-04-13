Машину баскетболіста до верху набили попкорном, але той не зрозумів жарту: відео

Баскетболісти клубу НБА Індіана Пейсерс влаштували посвяту молодому захиснику команди Кассіусу Стенлі. Жартівники вночі наповнили авто гравця попкорном.

Незвичайну посвяту влаштували новачкові своєї команди баскетболісти Індіани Пейсерс. Однак Кассіусу Стенлі не сподобався такий сюрприз.

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Прийшовши на парковку серед ночі, 21-річний захисник виявив, що його автомобіль BMW просто забитий попкорном. Стенлі настільки засмутився, що навіть не став відкривати машину, а відійшов у іншу частину парковки і, мабуть, вирішив дочекатися таксі. А ось його партнери по Індіані вирішили показати свій сюрприз і навіть спробували його на смак.

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