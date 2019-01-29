Шалений флешмоб серед підлітків підірвав мережу

У соціальній мережі TikTok публікують відео, на яких "поїдають свої пальці".

Юні користувачі соцмережі TikTok ініціювали новий беззмістовний флешмоб. Вони, використовуючи дзеркальний фільтр, створюють відео, на яких "смакують пальцями".

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Опубліковані відео користувачі сприймають по-різному, і приємним таке видовище є далеко не для всіх. Ролики супроводжує популярна композиція групи Evanescence "Bring me to Life". Головним "челенджем" флешмобу є збереження самовладання, коли учасник заходжується ласувати своїми пальцями.

Тим часом співачка Христина Соловій взяла участь у флешмобі #знімайхутро, який набирає популярності у мережі. 26-річна Христина поділилася фотографією, на якій постала топлес.

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