Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до флешмобу #10YearsChallenge

У рамках флешмобу #10YearsChallenge ведучі Радіо МАКСИМУМ показали, як змінилися за 10 років. Гляньте і ви!

Мережу заполонив флешмоб #10YearsChallenge, у якому користувачі діляться колажами зі світлин 2009 та 2019-го. Пропонуємо вам подивитися, якими ж прикольними були наші ведучі 10 років тому і як вони виглядають зараз.

Юля Каліновська

Тарас Дудей

Ксюша Кліндухова

Микола Мороз

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