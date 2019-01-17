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Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до флешмобу #10YearsChallenge

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Юля Каліновська у #10YearsChallenge - фото 1
Юля Каліновська у #10YearsChallenge

У рамках флешмобу #10YearsChallenge ведучі Радіо МАКСИМУМ показали, як змінилися за 10 років. Гляньте і ви!

Мережу заполонив флешмоб #10YearsChallenge, у якому користувачі діляться колажами зі світлин 2009 та 2019-го. Пропонуємо вам подивитися, якими ж прикольними були наші ведучі 10 років тому і як вони виглядають зараз.

Юля Каліновська

Юля Каліновська - фото 301774

Тарас Дудей

Тарас Дудей - фото 301805

Ксюша Кліндухова

Ксюша Кліндухова - фото 301807

Микола Мороз

Микола Мороз - фото 301808

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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