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PUBG Mobile: New State дивіться трейлер оновленої гри для iOS і Android

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Кадр з гри - фото 1
Кадр з гри

Компанія PUBG Studio представила нову мобільну гру PUBG: New State, реліз якої відбудеться у 2021 році. Дія гри розгортається в найближчому майбутньому, де після подій оригінальної гри пройшли роки.

У 2051 році у світі запанує анархія, і численні фракції почнуть битися один з одним. Бій перейшов на нові поля битви і використовує нові технології, що вимагають швидко адаптуватися і використовувати різні тактики для виживання.

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Використовуючи різноманітну зброю і тактику, 100 тих, хто вижили битимуться, поки не залишиться тільки один гравець або команда. В умовах синьої зони, яка постійно звужується, гравці мають знаходити зброю, транспорт і видаткові матеріали, щоб здобути перемогу. Гравці також отримають нові можливості, включаючи бойові перекати, дрони і багато іншого.

Розробники PUBG: New State обіцяють поліпшену реалістичну графіку, оптимізовану для мобільних пристроїв. Гру вже можна попередньо замовити на платформі Android, ту ж функцію для iOS обіцяють додати в найближчому майбутньому.

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Джерело: newstate
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