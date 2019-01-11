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Шахтар підсилився ізраїльським півзахисником

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Контракт з Соломоном підписано на 5 років - фото 1
Контракт з Соломоном підписано на 5 років / Campeones.ua

Ізраїльській футболіст Манор Соломон уклав контракт з донецьким Шахтарем.

Донецький "Шахтар" підписав контракт з ізраїльським півзахисником Манором Соломоном, який у минулому році був включений до ТОП-50 найталановитіших гравців Європи за версією УЄФА.

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Як повідомляє офіційний сайт клубу, контракт підписано на 5 років. Соломон виступає на позиції атакуючого півзахисника. Дебютував у 2016 році в "Маккабі" з Петах-Тікви. Всього в чемпіонаті Ізраїлю провів 67 матчів і забив 8 м'ячів. Виступав за збірні Ізраїлю всіх вікових категорій, а в 2018 році дебютував у національній команді.

Тим часом зимове трансферне вікно у самому розпалі! Так, гравець київського "Динамо" Микола Морозюк продовжить кар'єру в Туреччині. Захисник київського "Динамо" Микола Морозюк буде до кінця сезону виступати в оренді за турецький клуб "Різеспор".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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